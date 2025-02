Especialista aborda estratégias de marketing digital em palestra gratuita na ACISA

Para obter sucesso nos negócios é preciso ficar atento a uma série de fatores e, quando se trata do cenário digital, conhecer algumas estratégias podem fazer toda a diferença para acelerar esse processo.

Essa é a proposta da palestra Captando o lead perfeito, que acontecerá no Centro de Capacitação & Negócios da ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André, na terça-feira (18 de fevereiro), às 19 horas.

Durante o evento, o consultor empresarial e especialista em marketing estratégico, Eduardo Gyurkovitz, promete contextualizar as falhas de muitos negócios para atrair leads ideais; a mudança necessária de estratégias genéricas para abordagens específicas e personalizadas; a tríade CMA no Marketing Digital – detalhamento dos pilares Corpo, Mente e Alma e como eles impactam diretamente na captação de leads, além de apresentação de cases bem-sucedidos.

Os interessados deverão fazer gratuitamente a sua inscrição por meio do link: bit.ly/CCN-18Fev25 e quem puder colaborar com as pessoas em situação de vulnerabilidade, no dia da palestra, será arrecadado alimento não perecível para o programa ACISA Solidária, que repassará todos os itens doados para as instituições de Santo André, por meio da Feasa – Federação das Entidades Assistenciais de Santo André.