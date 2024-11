Especialista aborda as novas técnicas de marketing em palestra gratuita na ACISA

Overview sobre o marketing: do tradicional ao digital, transcorrendo pelos anos de 1990 até hoje. Esse será o tema da palestra gratuita promovida pela ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André – com a especialista em mercado digital, Stela Girão.

O evento acontecerá na terça-feira (26 de novembro), às 19h, no Centro de Capacitação e Inovação ACISA, localizado na Avenida XV de Novembro, 442 – Centro – Santo André, com estacionamento no local.

Durante a palestra, Stela Girão, que atualmente trabalha como social media estratégica e lançadora de infoprodutos digitais, fará uma abordagem clara e precisa sobre como trabalhar o básico da rede social e com isso melhorar o “cartão de visitas”, ajudando a atrair as pessoas certas e mais vendas. “Passar a mensagem correta logo na primeira impressão é fundamental para qualquer negócio e essas informações ajustadas ajudarão a economizar tempo, dinheiro e farão o seu perfil trabalhar por você”, explica a palestrante.

Os interessados em participar deverão fazer a sua inscrição antecipadamente no link: bit.ly/CCN-26Nov24.