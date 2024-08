Especial de fim de ano de Roberto Carlos não vai acabar

Ao contrário do que tem circulado na mídia, o especial de fim de ano de Roberto Carlos na Globo, que faz cinquenta anos neste dezembro, deve continuar, diz a equipe do artista.

Foi confirmado à Folha de S.Paulo, na manhã desta quinta-feira (15), que pessoas que trabalham com o músico se reuniram ontem com a emissora e foram informadas de que não há nenhuma intenção de encerrar o programa natalino do cantor.

O especial de fim de ano foi ao ar pela primeira vez em 25 de dezembro de 1974 e, de lá para cá, se juntou à ceia e à missa como parte da programação natalina de muitas casas brasileiras. Em quase 50 anos, o especial só não foi gravado em momentos excepcionais – a morte da mulher do cantor, Maria Rita, cancelou o programa de 1999; a pandemia, o de 2020.