Especial 40 anos: Raça Negra tem ingressos quase esgotados em duas datas no Espaço Unimed

Em comemoração aos 40 anos da banda, Raça Negra tem duas datas marcadas no Espaço Unimed, uma das principais casas de shows do Brasil. Nas noites dos dias 01 e 02 de novembro, sexta-feira e sábado. Luiz Carlos chega para cantar os maiores sucessos da carreira.

Com um repertório atemporal, não vão faltar músicas que atravessaram gerações desde a década de 80 de uma das bandas mais queridas do Brasil. Formado em São Paulo, em 1983, o grupo foi pioneiro no segmento do samba romântico, sendo o primeiro a tocar em uma rádio FM. Responsável pela popularização do gênero nos meios de comunicação, a banda emplacou um hit atrás do outro e até hoje segue atraindo público e mídia.

Em 1990, a banda emplacou inúmeros sucessos como “Cigana”, “Doce Paixão”, “Cheia de Manias”, entre outros, e deu início a era do samba paulista, que invadiu as rádios populares. O sucesso se manteve por boa parte da década e, na ocasião, a banda chegou a ter o maior cachê cobrado por um show nacional.

A canção “É Tarde Demais” está no Guinness (livro dos recordes) como a música mais tocada em um único dia no mundo: 600 vezes em 20 de julho de 1995. O Raça Negra abriu as portas para o sucesso de muitos grupos que vieram depois deles, beneficiando não só eles, mas todo o segmento, inclusive carreiras já existentes.

Hoje, com a era da tecnologia, redes sociais e streamings, o Raça Negra alcançou números ainda mais expressivos. São 2 milhões de ouvintes mensais, somente a canção “Cheia de Manias” ultrapassa a marca de 100 milhões de plays no Spotify, são 12 milhões de seguidores nas redes sociais, 1.5 bilhão de visualizações no YouTube e 120 milhões de views com a hashtag #RacaNegranoTiktok.

SERVIÇO – RAÇA NEGRA:

Datas: 01 de novembro, sexta-feira (data extra) e 02 de novembro, sábado

Horário: 22h

Local: Espaço Unimed – Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP

Ingressos: a partir de R$ 110,00

Venda data extra/01 de novembro: https://www.ticket360.com.br/evento/29599/ingressos-para-raca-negra-40-anos-data-extra

Venda 02 de novembro: https://www.ticket360.com.br/evento/29310/ingressos-para-raca-negra-40-anos