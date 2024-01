Espanhóis se rendem a Estevão após vitória do Palmeiras na Copinha

O jornal espanhol “As” elogiou muito a atuação de Estevão na vitória do Palmeiras sobre o Sport por 3 a 1, pela segunda fase da Copinha. O camisa 10 não marcou, mas deu assistência para os três gols da equipe alviverde.

Bola parada, drible e pivô. As assistências de Estevão variaram: para o primeiro gol, marcado por Thalys, ele bateu escanteio com muita curva; no segundo gol, ele pedalou para cima do marcador e cruzou na medida para Luighi completar para as redes; no tento decisivo, o camisa 10 se escorou no marcador para dominar e ajeitar a bola para a finalização de Allan.

“Messinho tem uma luva”. Usando o apelido em referência ao craque argentino, o periódico espanhol destacou a precisão de Estevão, dizendo que o Palmeiras segue vivo na Copinha graças ao seu camisa 10.

“Excelente condição física”. O “As” ainda destacou que a atuação de Estevão foi melhor na segunda etapa, indicando um bom preparo do jogador.

O Palmeiras encara o Aster na terceira fase da Copinha. A equipe de Itaquaquecetuba liderou o Grupo 23 e tomou apenas um gol nos quatro jogos que fez no torneio.

Interesse europeu

Barcelona e Chelsea aparecem como os principais concorrentes pelo atleta no momento. A joia palmeirense já declarou que deseja atuar no time espanhol. Além dos dois, Manchester City, Manchester United e Arsenal também têm interesse na contratação do jogador, mas sabem que a guerra financeira será preponderante neste caso

O Palmeiras não tem pressa para negociar o jogador. O Alviverde pretende fazer a mesma operação que fez com Endrick, com uma venda do jovem quando ele ainda é menor de idade, mas com a liberação apenas aos 18 anos.

A pedida do momento é a multa rescisória, que é de 60 milhões de euros, o que significa quase R$ 320 milhões na cotação atual. Desse total, o Verdão tem 70%, com os outros 30% na mão da família do atleta.