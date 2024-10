Espaços da FE24 unem empreendedores e iniciativas públicas voltadas à economia criativa

Mostrar a economia criativa como oportunidade de negócio. Com esse objetivo, a Feira do Empreendedor 2024 (FE24), organizada pelo Sebrae-SP, montou duas arenas: a Crie Sebrae, voltada a iniciativas ligadas à cultura como moda autoral, produções audiovisuais e outras manifestações artísticas, e a Crie Games, dedicada a desenvolvedores de jogos.

Nas arenas, empreendedores selecionados a partir de um edital do Sebrae-SP, puderam exibir seus trabalhos.

A gestora do espaço, Jenifer Botossi, destaca ainda outro propósito da atração. “Os espaços têm como objetivo também mostrar como as políticas públicas podem alavancar os empreendimentos e como as pessoas podem ter acesso a elas, já que existem diversas fontes de recursos em editais”, diz referindo-se às leis que estimulam iniciativas do poder público relacionadas à economia criativa. Ela acrescenta que o programa Crie também orienta gestores públicos a usar os recursos que os municípios recebem vindos das leis de fomento à cultura. “No espaço nós mesclamos esses dois perfis de público, tanto do gestor público quanto de pessoas que queiram empreender na área”, completa Jenifer.

Anderson Novaes tem uma produtora de audiovisual em Guarulhos e esteve no espaço no primeiro dia da FE24. Ele conta que começou com arte de rua, o grafite e, atualmente, com sua produtora ele costuma trabalhar com parcerias, muitas com alunos, já que ele também se dedica a ensinar seus conhecimentos na área. Novaes, que acompanhou seus aprendizes na FE24, destaca as oportunidades que o evento proporciona. “A Feira tem diversas oportunidades como networking ”, explica. Sobre gestão, Novaes ressalta o lado das finanças. “A parte financeira é uma das mais importantes, principalmente para o ramo artístico. O pensamento antigo se resumia apenas a produzir, mas a educação financeira é algo importantíssimo para o artista, não apenas simplesmente produzir, não simplesmente a parte criativa, mas como gerir o negócio. É algo em que eu realmente preciso me aprofundar”, conclui.

A FE24 é realizada em um espaço de 52 mil metros quadrados divididos em seis eixos temáticos: Inovação e tecnologia, onde estão os espaços Crie Sebrae e Crie Games; Comece seu negócio; Comportamento empreendedor; Gerencie seu dinheiro; Marketing e vendas e ESG impacto social e ambiental. São 28 atrações distribuídas nos eixos assim como mais de mil espaços de exposição. O Sebrae-SP organizou mais de 400 missões que levarão empreendedores de todo o Estado de São Paulo para o evento; são esperados 118 mil visitantes nos quatro dias da Feira.

Carbono Neutro

A neutralização de carbono envolve compensar as emissões de gases do efeito estufa. O Sebrae-SP está muito preocupado com a sustentabilidade do planeta. Por isso, na FE24, a neutralização de carbono abrangerá o consumo de energia, os deslocamentos e a gestão de resíduos durante as três fases do evento: montagem, realização e desmontagem.

SERVIÇO

Feira do Empreendedor 2024

Data: 11 a 14 de outubro, das 10h às 20h

Local: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Água Funda, São Paulo Informações e Inscrições: Link

Entrada gratuita

Como chegar:

Os traslados gratuitos de vans estarão disponíveis em duas estações do metrô ao SP Expo, das 9h30 às 21h30.

Estação Santos-Imigrantes (linha verde) Rua. Engº. Guilherme Winter x Av. Dr. Ricardo Jafet

Estação São Judas (linha azul) Rua Major Freire (desembarque) x Av. Fagundes Filho (embarque)