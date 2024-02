Espaços com atividades gratuitas em São Paulo para curtir o Carnaval em família

O feriado de Carnaval na capital paulista destaca diversas atrações gratuitas ou gastando pouco para a diversão das famílias, os roteiros incluem atividades ao ar livre e programações temáticas nos shopping centers da cidade.

Entre as atividades ao ar livre, o destaque fica por conta do Família no Parque no Villa-Lobos. O Bloquinho Infantil já está pronto para entrar no gramado e envolver os visitantes, além da equipe de recreação que fará brincadeiras temáticas gratuitas. O esquenta começará nos dias 3 e 4 de fevereiro, sábado e domingo, com atividades das 10h às 18h, segue para o feriado prolongado, de 10 a 13, e a festa continuará pós-Carnaval, nos dias 17,18, 24 e 25. O cronograma será: Bloco Infantil às 11h, às 14h e às 16h; Competição de Dança às 12h e às 15h, e Desfile de Fantasia às 13h e 17h.

Além das brincadeiras com os animadores do Família no Parque em ambiente temático, ao som de marchinhas de Carnaval, há atrações pagas, como infláveis gigantes, tirolesa, bungee trampolim, Laser Combat, Jet Boat, parede de escalada, tobogãs, futebol de sabão etc.

Uma das grandes novidades do Família no Parque para o verão é o Hippo, maior tobogã inflável da América Latina, com 15 metros de altura e 55 de comprimento. A adrenalina começa logo na subida, que é íngreme e exige muito folego dos aventureiros gerando uma disputa saudável entre a garotada, já que são três pistas. A descida é radical, podendo atingir a velocidade máxima com a ajuda da água em dias mais quentes. É recomendado levar uma troca de roupa para que as crianças possam continuar a diversão ao longo do dia, se não quiserem estar molhadas.

Os pequenos com até 5 anos também curtem muito a programação. Na Área Kids, eles podem entrar com os adultos e brincar em um circuito com pula-pula inflável, carrossel, cama elástica, trenzinho e escorregadores, entre outras atividades.

Os brinquedos pagos do Família no Parque no Villa-Lobos custam a partir de R$ 10, com opção de combo contendo dez tickets por R$ 80 ou VipPass por R$ 150, que dá acesso ilimitado às atrações no mesmo dia. A compra dos tickets pode ser feita antecipadamente através do www.familianoparque.com.br ou na bilheteria que fica no local. E a programação acontece das 10h às 18h.

O Parque da Água Branca também conta com a atração Família no Parque e, nos dias 10 e 11 de fevereiro, as famílias que optarem por curtir o Carnaval de uma forma mais tranquila, poderão aproveitar as atividades oferecidas pela atração.

No fim de semana, as crianças com idade entre 3 e 8 anos poderão correr e brincar ao ar livre, além de se divertir com os infláveis e cama elástica. O destaque da programação é o passeio de trenzinho. Ele leva os visitantes aos principais pontos do parque e relata detalhes sobre a história do local, visitando áreas de referência, como: arena, prédio do fazendeiro, aquário, lago negro, casa do caboclo, pergolado, espaço zootécnico, parquinho, trilha do Pau-Brasil, prédio fundo social e touro de bronze, tanque das carpas e área de piquenique. Tem capacidade para 35 pessoas e a duração de passeio se dá, em média, 20 minutos por grupo. O preço por pessoa é de três tickets.

Mais informações sobre o Família no Parque e compra antecipada dos tickets através do www.familianoparque.com.br. Também há bilheteria no local e os brinquedos custam a partir de R$ 10, com opção de combo contendo dez tickets por R$ 80.

As programações de entretenimento dos shopping centers da capital paulista durante o Carnaval também têm sido opções para as famílias que buscam por diversão em espaços mais tranquilos. Na zona Norte de São Paulo, o Cantareira Norte Shopping promoverá uma agenda especial para atender esse perfil de público, repleta de atrações temáticas gratuitas para todas as idades.

Haverá bailinho de Carnaval e oficina de máscaras, pintura artística e, de brinde, colar havaiano. Tudo para que o visitante esteja caracterizado e, ao mesmo tempo, seja envolvido com suas próprias criações. Essas atividades acontecerão de 10 a 13 de fevereiro, no período das 14h às 18h, no piso térreo do shopping.

Além disso, no final de semana do feriado prolongado, dias 10 e 11, das 15h às 16h30, o Cantareira Norte Shopping terá Roda de Samba na praça de alimentação, sob o comando da cantora Crys Araújo, que promete um repertório composto por clássicos e marchinhas de Carnaval.

Já o West Plaza, tradicional shopping da zona Oeste de São Paulo, também terá atrações especiais gratuitas no final de semana do feriadão, dias 10 e 11 de fevereiro, a partir das 15h. A diversão acontecerá no Espaço Kids, no piso térreo do bloco A, e as famílias poderão se divertir com bailinho de Carnaval e pintura facial. Para deixar a brincadeira ainda mais divertida, as crianças poderão soltar a imaginação na criação de suas fantasias.

Carnaval com atividades gratuitas em São Paulo

Ao ar livre

Família no Parque no Villa-Lobos

Datas em fevereiro

Pré-Carnaval – dias 3 e 4

Feriado de Carnaval – de 10 a 13

Pós-Carnaval – dias 17,18, 24 e 25

Programação gratuita

11h – Bloco Infantil

12h – Competição de Dança

13h – Desfile de Fantasia

14h – Bloco Infantil

15h – Competição de Dança

16h – Bloco Infantil

17h – Competição de Dança

Horário de funcionamento do Família no Parque: das 10h às 18h

Local: Parque Villa-Lobos, entrada principal

Tickets: a partir de R$ 10 – combo com 10 tickets por R$ 80, VipPass por R$ 150

Família no Parque no Parque da Água Branca

Entrada franca

Quando: 10 e 11 de fevereiro (sábado e domingo)

Horário: das 10h às 18h

Local: Parque da Água Branca: Av. Francisco Matarazzo, 455 – Água Branca

Tickets: a partir de R$ 10 – combo com 10 tickets por R$ 80

Passeio de trenzinho: das 10h às 18h, com última saída às 17h – 3 tickets por pessoa por 20 minutos

Formas de pagamento: cartões de crédito, de débito e dinheiro

Site: www.familianoparque.com.br

Shopping Centers

Cantareira Norte Shopping

Programação gratuita

Data: de 10 a 13 de fevereiro

Local: Piso térreo

-Bailinho de Carnaval – das 14h às 18h

-Oficina de Máscaras – das 14h às 18h. Vagas limitadas

-Pintura artística de Carnaval para adultos e crianças

Roda de Samba com Crys Araújo

Música ao vivo gratuita

Dias 10 e 11 de fevereiro

Horário: das 15h às 16h30

Local: Praça de Alimentação, no Piso 1

West Plaza

Quando: 10 e 11 de fevereiro (sábado e domingo)

Onde: Piso térreo do bloco A

Programação

Bailinho de Carnaval – às 15h e às 17h

Pintura facial – das 15h às 19h

Endereço do shopping: Avenida Francisco Matarazzo – Água Branca, São Paulo – SP