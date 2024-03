Espaço para caminhoneiras no ABC traz segurança e conforto

O Business Park Santo André é um dos primeiros centros logísticos do país a ter um espaço específico para as caminhoneiras e cristais (esposas/acompanhantes dos caminhoneiros). Possui sala de descanso com TV, sofá/cama, banheiro com chuveiro e espelho, copa equipada com eletros e utensílios, mesa para refeições, além de sala de amamentação, uma infraestrutura adequada para estas profissionais.

A inovação é fruto da parceria da MBigucci com o Movimento A Voz Delas, da Mercedes-Benz.

“Este espaço foi projetado por nossas arquitetas Cecília e Isadora e colocado em prática com nossa engenheira e gerente técnica, Amanda Martins, para atendermos uma grande necessidade das caminhoneiras e cristais que é ter um local seguro e adequado para higiene, descanso e acolhimento no momento de descarregar. É muito bom vermos as caminhoneiras usando esta sala e se sentindo em casa”, disse a diretora da MBigucci, Roberta Bigucci que está à frente do projeto.

Do caminhão para a história – Há 29 anos na estrada, dirigindo caminhão e carreta, a caminhoneira Silmara Rocha Chyczy Rosário, de 50 anos, saiu de Curitiba/PR com parada em Camaçari, na Bahia, para depois descarregar no Centro Logístico Business Park Santo André. Silmara foi a primeira caminhoneira a usar o Espaço A Voz Delas e passou dois dias por lá.

“Me senti acolhida, que lugarzinho gostoso de ficar. A gente, que está acostumada a não ter nem banheiro para usar, chegar cansada de viagem longa e ter um lugar como este para tomar um banho, é uma maravilha. Quando tiver uma carga e disserem que é para cá, venho correndo!”

Mãe de dois filhos, viúva, Silmara também foi cristal e aprendeu a dirigir caminhão com o marido. “Trabalhamos juntos há 17 anos até que sofremos um acidente e ele faleceu, mas eu continuei sozinha, isso já tem 12 anos. Uma transportadora perto de casa (Curitiba-PR) me deu oportunidade e tirei minha carteira de caminhão truck, depois de carreta”, conta.

Nesse tempo enfrentou todos os desafios das estradas do Brasil: falta de estrutura, de banheiro, de local adequado para ficar enquanto descarrega, de segurança etc.

Antes de voltar para casa, Silmara pode conhecer as mulheres que idealizaram o Espaço, a engenheira e gerente técnica da MBigucci, Amanda Martins, a arquiteta Isadora Barbosa e a diretora Roberta Bigucci, que coordena os projetos especiais da MBigucci.

A caminhoneira foi presenteada com um kit do Movimento A Voz Delas e da MBigucci.

INSPIRAÇÃO – A presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras do Estado de SP (SETCESP), Ana Jarrouge, acompanhada da gerente do Movimento Vez e Voz, Camila Florêncio, estiveram no Espaço em 2023. “Nosso objetivo é levar essa iniciativa inovadora como inspiração e exemplo para outras empresas do Estado de SP que também recebem motoristas”, disse Ana Jarrouge