Espaço interativo sobre reciclagem do Museu Catavento é atração para o feriado 

O aniversário de São Paulo está chegando e, com ele, as dicas de passeio para levar os pequenos para aproveitar o feriado. Finalizando esse mês de férias, que as famílias se divertiram nas mais variadas atividades com a criançada, se você já não tem mais ideia de como entreter as crianças nesse período, que tal tentar um lugar diferente, educativo e com baixo custo?

O Museu Catavento, no Palácio das Indústrias (antiga sede da Prefeitura de São Paulo) no bairro Parque D. Pedro II, conta com uma instalação permanente de Embalagens, resíduos e reciclagem, que mostra a função e importância das embalagens no mundo moderno, além de estimular a percepção das pessoas sobre a quantidade de resíduos produzidos diariamente, chamando a atenção para o papel da população neste processo. Hologramas e uma mini fábrica recicladora, que mostra como ocorre a transformação das embalagens longa vida pós-consumo em novos produtos, são alguns dos pontos altos da experiência.

O espaço foi aberto com apoio da Tetra Pak, líder mundial em soluções de processamento e envase de alimentos. “Há mais de 20 anos desenvolvemos iniciativas socioambientais voltadas à sensibilização e o engajamento das pessoas para a reciclagem. Entendemos que o amadurecimento da responsabilidade compartilhada entre empresas, governo e sociedade é um caminho para novos avanços”, explica Valéria Michel, diretora de Sustentabilidade da Tetra Pak Brasil e Cone Sul.

Segundo a Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais), de todo lixo produzido no Brasil, apenas cerca de 4% é efetivamente reciclado. Ou seja, a reciclagem é uma excelente alternativa para a problemática de resíduos sólidos urbanos, alcançando a esfera ambiental, o âmbito social e o desenvolvimento econômico. Por esse motivo, a exposição com este teor em um espaço como o Museu Catavento se torna muito importante, uma vez que o lugar é uma referência cultural e educacional em São Paulo.

Serviço

Embalagens, Resíduos e Reciclagem

Local: Museu Catavento – corredor da Matéria, piso superior do museu.

Endereço: Avenida Mercúrio, s/n Parque Dom Pedro II, São Paulo – SP, 03003-060

Horário de funcionamento: De terça a domingo, das 9h às 17h (bilheteria fecha às 16h).

Preço: R$ 7,50 meia-entrada (para estudantes, idosos e pessoas com deficiências); R$ 15,00 (Público em geral). Gratuito às terças-feiras para todos os visitantes.

Faixa etária: Recomenda-se a visitação para crianças acima de 7 anos.

Informações: (11) 3315-0051 e pelo https://museucatavento.org.br/index.php/