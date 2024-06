Espaço fitness é inaugurado no Parque Ibirapuera 

Um novo espaço para ginástica, dedicado à saúde e bem-estar dos visitantes é inaugurado no Parque Ibirapuera. A obra prevista no contrato de concessão foi entregue e os equipamentos instalados no local foram liberados para serem utilizados pelos frequentadores. A abertura contou com atividades durante todo o dia, gratuitas e dedicadas às mulheres. Foram realizadas sessões de treinos funcionais de quarenta minutos de duração. A ação foi desenvolvida pela Nike, por meio da FISIA (integrante do ecossistema do Grupo SBF), e apoiada pela Urbia, administradora do parque, que entende a importância de oferecer programação de qualidade aos usuários com orientação de profissionais qualificados.

Com o objetivo constante de democratizar o esporte e pensando em proporcionar um ambiente confortável aos atletas que utilizam o Ibirapuera para seus treinamentos, a Urbia e a Nike criaram uma estação para a realização de atividades variadas. O Espaço Nike Fitness, como foi batizado, conta com diversos tipos de equipamentos, como barras paralelas de solo, barras triplas baixas, barras fixas freestyle, step’s e banco abdominal. Dessa forma, é possível treinar praticamente todo o corpo. Um bicicletário também foi instalado no local, na área esportiva do parque, próximo às quadras de vôlei e pickleball para comodidade dos frequentadores. O acesso pode se dar pelo Portão 6 do parque.

A estação de treinamento também foi projetada para incentivar os atletas de forma visual. O design do espaço mistura a energia do esporte com a flora do parque, por meio de gráficos abstratos e ilustrações botânicas da artista Erica Mizutani, que já levou sua arte para Bélgica, Estados Unidos, França e Japão, além de estampar, no Brasil, um mural de 250 metros de extensão na zona portuária no Rio de Janeiro. O projeto criativo foi realizado pela GTM em parceria com o Estúdio Bijari (núcleo de criação em artes visuais e multimídia) para a concepção gráfica.

A Nike é patrocinadora do Parque Ibirapuera desde 2022 e assina a quadra de futebol Society, as quadras de vôlei de areia e beach tênis, de basquete e a pista de skate. Agora inclui em sua lista de apoios, o espaço multiesportivo, proporcionando a melhor experiência de treinamentos, não só para o corpo, mas também focados na saúde mental. Assim como na estreia, a marca oferecerá experiências e treinos gratuitos quinzenais exclusivos para o público feminino, reforçando o compromisso da marca de estreitar a relação da mulher com o esporte. Para participar, basta ficar de olho na agenda em Nike.com e realizar a inscrição conforme a abertura dos treinos.

SERVIÇO

Local: Parque Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – Vila Mariana

Portão: 6 (mais próximo sem estacionamento) ou 7 (com estacionamento)

Horário de funcionamento: 5h à 0h

Alô Urbia (Canal de denúncias do Parque Ibirapuera): 0800 900 9020