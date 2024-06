Espaço esportivo em Diadema ganha nome de professora do Mulheres em Movimento

Com a participação de convidados e de parentes da professora Efigênia, do Programa Mulheres em Movimento (PMM), foi realizado ontem (7/6), em Diadema, o ato de entrega da revitalização da sala de ginástica da Rua Vicente Adamo Zara, no Jardim Rosinha, que agora passa a denominar-se Sala de Ginástica Professora Antônia Efigênia Gomes Bezerra.

O local, além da manutenção do prédio, também ganhou horta comunitária com sete canteiros, que serão cuidados por alunas do Mulheres. O objetivo é fomentar o plantio sem agrotóxicos e a alimentação saudável. A horta existiu tempos atrás e foi novamente reimplantada por meio de parceria entre as secretarias de Segurança Alimentar e Esporte e Lazer.

Antônia Efigênia, ou Professora Fifi, com todos a conheciam, por muitos anos lecionou educação física no PMM e por um período também atuou como coordenadora do programa que ajudou transformar em uma política pública de Diadema e que hoje é uma referência.

A sala do Jd. Rosinha onde ela deu aula por mais de duas décadas, foi um dos primeiros espaços de prática esportiva do Mulheres, que atualmente atende mais de 2 mil pessoas e dispõe de 16 salas de ginásticas espalhadas pelos bairros.

“O Mulher em Movimento de Diadema, criado há mais de 34 anos, tem hoje valor imaterial e todo o processo de luta para que ele se firmasse como ação pública, que vai passar de geração a geração, tem a participação da Professora Efigênia. Por isso, a memória dela permanecerá e a Professora Fifi vive entre nós”, afirmou a secretaria de Esporte Luciana Avelino, que também trabalhou no programa.

Para a moradora Jucileide da Silva Vieira, uma das primeiras alunas da sala do Jd. Rosinha, a homenageada era uma pessoa dedicada e carismática. “A Professora Fifi deixa um legado importante para Diadema. Ela ouvia os alunos, os acolhiam, e é com muito carinho e respeito que me lembro dela. É mais que merecido colocar seu nome na nossa sala de ginástica”, afirma.

Lucas Gabriel Bezerra do Nascimento, filho da homenageada, conta que ele e seus familiares ficaram muito emocionados com a colocação do nome da professora no espaço de ginástica. “Foi muito bonita a homenagem. Tenho 25 anos e me lembro desde pequeno acompanhando a minha mãe quando ela vinha dar aula no Jardim Rosinha. Eu conheço essa sala muito bem. Dar seu nome ao espaço é perpetuar a sua memória e é um reconhecimento. O Mulheres em Movimento faz parte da sua história e, inclusive, no começo do Anos 2000, ela implantou programa parecido na cidade de Icapuí, no Ceará “, revela Lucas.

Coral e Dança

Com apresentação do Coral Mulheres e de danças circulares, o evento teve a participação de diversos convidados. Entre eles professores que deixaram o programa porque se aposentaram, alunas que estão no Mulheres desde o seu começo em 1989, os vereadores Neno e Liliam Cabral e secretários municipais.

Também estiveram na homenagem a primeira dama Inês Maria, representando o prefeito José de Filippi Júnior que estava em Brasília, a vice-prefeita Patty Ferreira e a coordenadora do Mulheres, Andreia Geraldo.