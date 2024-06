Espaço de Brincar convida crianças para uma programação especial de férias com ênfase nas Raízes Africanas 

O Sesc São Caetano está com uma programação especial para o Espaço de Brincar durante as férias escolares de julho, com atividades voltadas para crianças de 0 a 6 anos. Convidamos o público a participar e explorar a rica herança das raízes africanas através de danças, brincadeiras, capoeira e muita criatividade com argila. Venha vivenciar momentos únicos de aprendizado e diversão. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 9h às 20h; aos sábados e feriados, das 9h às 17h30.

Venha passar as férias escolares no Sesc São Caetano e proporcionar às crianças momentos de aprendizado, diversão e cultura. Um espaço para brincar, aprender e crescer.

Danças Africanas – Experimentações, Significados e Sentidos

Com Flávia Mazal

De 2 a 23/7, terças, das 10h às 11h

De 8, 9 e 20/7, segunda, terça e sábado, das 11h às 12h

O ritmo, brincadeira, corpo e movimento, dançar também é brincar! A oficina de danças africanas e danças afro-brasileiras para crianças proporciona vivências lúdicas e espontâneas dos ritmos dessas danças. Através da brincadeira e das descobertas, as crianças poderão experimentar o som e o movimento, a cultura e o ritmo de maneira divertida e dançante.

Primeiro Afrobrincares

Com Brincar D’África

De 3 a 24/7, quartas, das 10h às 11h

Dia 6/7, sábado, das 15h às 16h

As crianças irão mergulhar nas sonoridades, ritmos, cheiros, contos, cores e texturas vindas da África. Essa atividade proporciona uma imersão cultural rica e sensorial.

Capoeira Corpo Iêê

Com Rafael Oliveira, diretor do Núcleo Iêê

Dias 4 e 11/7, quintas, das 10h às 11h

De 13 a 25/7, quintas e sábado, das 15h às 16h (Exceto dia 20/7)

A aula de capoeira é vista como uma dança que permite ao praticante mergulhar no universo dessa manifestação brasileira. Usando os saberes ancestrais, as crianças criarão caminhos corporais através dos movimentos da capoeira.

Na Mão, na Lama – Criando com Argila

Com Cia Alcina

Dias 5 e 12/7, sextas, das 10h às 11h

De 19 a 27/7, sextas e sábado, das 15h às 16h (Exceto dia 20/7)

A argila será o material principal desta atividade. As crianças serão estimuladas a criar impressões, pequenos ninhos ou jardins em argila, usando elementos naturais, incentivando a criatividade e o contato com a natureza.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Data: Julho

Recomendação etária: de 0 a 6

Senhas: Grátis

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal sescsp.org.br/saocaetano