Espaço de brincadeiras infantil Show da Luna chega ao São Bernardo Plaza Shopping

Hub de entretenimento na região do Grande ABC, o São Bernardo Plaza Shopping recebe uma nova atração infantil que promete agradar a criançada: o Show da Luna! Localizada no Piso L1 (próximo a C&A), a atração funciona de segunda à sábado, das 14h às 21h e, aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

No espaço, os pequenos vão viver a magia do universo da Luna com decoração e itens temáticos que remetem ao desenho animado. As atividades disponíveis no local são brinquedão, inflável com escorregador e pula-pula de 4M de altura, piscina de bolinhas e brincadeiras. O ambiente lúdico é recomendado para crianças de até 14 anos.

Os valores para brincar são R$50 para sessão de 30 minutos e R$60 para sessão de uma hora.