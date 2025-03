Espaço DAJUV, em São Bernardo, recebe oficina gratuita de circo  

Até o dia 04 de abril de 2025, estão abertas as inscrições para a Oficina de Circo – “Será que estamos em outra versão?” que será realizada nos dias 05 e 12 de abril de 2025, das 10h às 12h, de forma gratuita, no espaço DAJUV, em São Bernardo do Campo (SP).

A oficina de circo irá incentivar o aprendizado e a experimentação por meio de atividades que abordarão temas como identidade, diversidade, memória afetiva e representações de gênero, criando um ambiente colaborativo, onde a arte circense é utilizada como meio de reflexão sobre os diferentes modos de vida e como ferramenta de construção de novas formas de expressão.

A proposta se alia à pesquisa estética do espetáculo “Será que estamos? Outra versão?”, do Q? ( @q_interrogacao ), que será apresentado nos dias 23, 24, 30 e 31 de maio de 2025, às 19h30, com entrada gratuita, no DAJUV. O espetáculo é uma reflexão profunda sobre a identidade, o corpo e as questões sociais contemporâneas, explorando como o sujeito pode se permitir ser o que ele deseja em um mundo onde os corpos são constantemente definidos por normas externas e arbitrariedades.

A versão de “Será que estamos” que o “Q?” preparou para ser apresentado no espaço DAJUV, contará com o trio Renato Vasconcellos, Rodrig Raiz, Gabriel Mesquita e participação especial de Fábiu Galvão. Os intérpretes apostam em uma “outra versão” da performance iniciada em 2019, em que a brincadeira feita pelas crianças utilizando uma toalha na cabeça para parecer cabelo comprido funciona como disparador dramatúrgico e coreográfico, tornando possível assumir e experimentar espaços identitários da “criança viada”.

As toalhas nas cabeças fazem surgir máscaras, personagens, entidades e quando elas cobrem o restante do corpo, elas completam a brincadeira fantasiosa da transformação. Na dança, a manipulação constante dos corpos e das identidades que surgem na cena pretendem um diálogo constante e questionador com a cultura LGBT+

Sobre o Q?

O Q? é um ambiente de trabalho formado por Renato Vasconcellos e Rodrig Raiz, artistas ligados à cena performativa do corpo, principalmente a partir da dança, que se uniram com o interesse em comum de discutir sobre o espaço público e toda sua complexidade política.

As ações fazem parte do projeto “Será que estamos em outra versão?” contemplado pelo Edital de Chamamento Público Nº 008/2024-SC de fomento às linguagens integradas e cultura digital.

Informações: www.instagram.com/q_interrogacao

Serviço: Oficina de Circo – “Será que estamos em outra versão?”

Sinopse: A oficina convida o público a mergulhar no universo lúdico e transformador das artes circenses, oferecendo um espaço de aprendizado e experimentação, unindo o circo à reflexão sobre temas como identidade, diversidade e a construção de novas formas de expressão. A atividade irá explorar as técnicas circenses, desenvolvendo habilidades, além de integrar elementos às discussões que envolvem a memória afetiva e a política das representações de gênero.

Quando: 05 e 12 de abril de 2025 (sábados) – Horário: 10h às 12h

Grátis – Faixa etária: acima de 14 anos – Vagas: 10 – Não é necessário ter experiência prévia em circo.

Inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckXd1LuawKOaBV0rrO4JSlfxQPVUDCZPOyBipUPY3AB64Ynw/viewform?pli=1

Onde: DAJUV – Av. Redenção, 271 – Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP, 09725-680