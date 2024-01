Espaço da Economia Solidária de Mauá receberá recursos federais e municipais para reforma

Nesta terça-feira (23), será realizada a cerimônia da assinatura da ordem de serviço para início da reforma do Espaço da Economia Solidária de Mauá, a partir das 10h, na rua Oscarito, 845, no Jardim Sônia Maria. A iniciativa integra o Programa Mauá Empreendedora, da Prefeitura de Mauá, por meio da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo.

A expectativa é que com o espaço revitalizado, as políticas públicas de incentivo à economia solidária possam promover o aquecimento econômico dos Jardins Sônia Maria, Sílvia Maria e Oratório, ao atrair a participação de moradores e comerciantes da região. Isso se dará a partir de atividades que incentivem a capacitação profissional e modernização dos empreendimentos, para atender às novas demandas do mercado consumidor e de trabalho. Pretende-se também firmar parcerias com as empresas do Polo Petroquímico, localizado no entorno do espaço, que poderão receber trabalhadores qualificados.

O espaço foi inaugurado em 15 de dezembro de 2015 e passará por reforma e ampliação, com recursos federal e municipal. O aumento no número de salas, disponíveis para aulas de artesanato e qualificação profissional, possibilitará o atendimento de um maior número de munícipes. É mais uma forma de combater a desigualdade e exclusão social, o trabalho precarizado, e gerar melhores oportunidades.