Espaço Curumim do Iguatemi São Paulo prepara oficinas de carnaval

Do dia 09 ao dia 13 de fevereiro, os pequenos poderão aproveitar atividades como maquiagem de carnaval, recreação e esculturas em balões, que estarão disponíveis a partir de R$45,00 por 30 minutos. Além disso, teremos oficinas personalizadas de óculos, máscaras e entre outros. Preços sob consulta.

Serviço:

Piso Térreo

Segunda à Sábado – 10h às 22h

Domingo – 14h às 20h

Contato: (11) 3034-5653 | (11) 99575-3868

Sobre o Iguatemi São Paulo

O Iguatemi São Paulo, primeiro Shopping Center da América Latina, vem construindo – há mais de 50 anos – uma história afetiva junto aos paulistanos, desenvolvendo-se sob o pilar da inovação e propiciando experiências únicas para seus clientes. Pioneiro também em trazer para seus espaços as melhores marcas nacionais e internacionais, em um mix de lojas, restaurantes e serviços que contempla mais de 283 operações. Curador de exposições, mostras, desfiles de moda e eventos gastronômicos, mantém sua identidade renovada e em sintonia com seu público também através das plataformas digitais, produzindo conteúdo exclusivo para o site e redes sociais. O shopping é precursor em várias áreas como o Iguatemi One, programa de relacionamento com clientes, concierge, entre outros. Por tudo isso, o Iguatemi São Paulo é um dos principais marcos da cidade que o acolhe com tanto carinho, mantendo-se ao longo destas cinco décadas como o melhor lugar para celebração da moda, da gastronomia, enfim, dos bons momentos em família.