Espaço Cultural Correios recebe a exposição “Ponte Rio-Niterói: histórias dentro da história”.

Por meio da Lei de Incentivo à Cultura, no dia 23 de novembro (sábado), o Espaço Cultural Correios em Niterói recebe o lançamento da exposição “Ponte Rio-Niterói: histórias dentro da história”, que celebra o 50º aniversário deste marco monumental da engenharia brasileira, o aniversário de 451 anos da cidade de Niterói e os 110 anos do Palácio dos Correios localizado no Centro de Niterói.

A mostra organizada pela produtora cultural Pas de Deux Projetos, liderada por Gisele Pennella, oferece uma jornada documental e interativa que vai desde a ideia de construção de túnel submerso para ligar as duas cidades, Rio de Janeiro e Niterói, e as primeiras concepções da Ponte até seu projeto final e impacto nas gerações atuais, com destaque para vídeos, fotos, depoimentos e uma linha do tempo que revelam os bastidores e as histórias ligadas à construção e ao uso da Ponte Rio-Niterói.

Durante o evento de abertura será lançado o livro “Ponte Rio-Niterói 50 anos conectando histórias”, que reúne uma rica iconografia e narrativas múltiplas sobre a Ponte. O livro estará disponível para download gratuito por meio do site www.ponte50anos.com.br/. A mostra oferece visitas mediadas para grupos interessados, com intérprete de Libras mediante agendamento prévio (telefone: (21)2503.8550.

Experiências Interativas, Realidade Aumentada, Memórias e

Histórias de Vidas

A exposição proporciona uma experiência imersiva, incluindo óculos de realidade virtual que permitem aos visitantes sobrevoarem a Ponte e explorar sua estrutura por dentro, através de uma perspectiva inédita. Um quiz interativo convida o público a testar seus conhecimentos sobre a história e curiosidades da Ponte, tornando a visita ainda mais envolvente. O conteúdo audiovisual, elaborado pelo Museu da Pessoa, traz depoimentos exclusivos de cunho socioeconômico e cultural sobre o impacto da Ponte na sociedade.

Essencialmente documental, o panorama mostra o patrimônio material através do patrimônio imaterial: o capital humano envolvido antes e após a inauguração, de mergulhadores a engenheiros que participaram da obra, de funcionários a usuários, donos de histórias únicas vividas ao longo da ligação entre Rio e Niterói, também estudiosos que oferecem ao público um olhar múltiplo sobre a Ponte Rio-Niterói. Paula Ribeiro, cientista social que integrou a equipe e conduziu as entrevistas que resultaram em vídeos de 2 horas com histórias de vida que se entrelaçam com a história da Ponte. Olhados em conjunto, formam um documentário de cunho socioeconômico e cultural, capaz de ampliar a perspectiva desta obra-prima da engenharia, inaugurada durante o período da ditadura militar.

“Realizamos este projeto no ano de comemoração dos 50 anos de inauguração da Ponte Rio-Niterói, um grande patrimônio brasileiro, sobre o mar da linda Baía de Guanabara. Todas as ações que vamos realizar foram especialmente pensadas para compor um guarda-chuva comemorativo, valorizando nossa cultura, nosso patrimônio e as pessoas que fizeram e fazem parte desta história”, destaca Gisele Pennella.

Impacto Cultural e Legado

A Coleção Virtual 50 Anos da Ponte Rio-Niterói no Museu da Pessoa (www.museudapessoa.org/colecao/50anosdaponte) oferece acesso a 16 histórias completas, cobrindo gerações que viveram a Ponte sob diferentes perspectivas. As entrevistas, acessíveis via QR code, na versão português e inglês, trazem relatos de personagens como o mergulhador Antonio Jacques, que narra suas experiências únicas durante a construção; e do casal Horácio e Cristiana, socorrista e enfermeira, que tiveram suas vidas entrelaçadas por meio da Ponte Rio-Niterói. Esses testemunhos, carregados de emoção e autenticidade, vão além da Engenharia, mostrando a Ponte como uma peça viva do patrimônio cultural e humano do Brasil.

A exposição, a coleção virtual e o livro marcam um importante legado de memória coletiva, honrando as pessoas que fizeram e fazem parte dessa história.

“Ponte Rio-Niterói: histórias dentro da história”, que fica ambientada no Espaço Cultural dos Correios até 11 de janeiro de 2025, convida o visitante a redescobrir e valorizar este ícone nacional, revelando as histórias e vivências que consolidam a Ponte Rio-Niterói como um tesouro do patrimônio brasileiro.

Algumas das preciosidades culturais

Marco da Engenharia brasileira, a Ponte Rio-Niterói tem no mergulhador Antonio Jacques testemunha ocular. Aos 76 anos, lembra de amanhecer, anoitecer e crescer, na Praia do Leme. Ali, fazia mergulho de apneia. Para aprimorar, se matriculou no curso de mergulho que a Marinha oferecia para civis. A meta era trabalho, mas foi uma surpresa participar da obra da Ponte. Em torno de 15 mergulhadores formaram a equipe, que trabalhava dia e noite. Ao surgir a solicitação para um novo pilar, Antonio estava a postos, mesma rotina dos demais. A estaca era fincada, logo depois o mergulhador descia pelos tubulões. “Primeiro, 20 metros de água, depois 20 metros de lodo e 20 metros de areia. Lá no fundo, o procedimento era recolher amostras da rocha. Chegava lá no fundo em 15 minutos. Para subir, a mistura de gás hélio com oxigênio, exigia calma para retornar à superfície. Podia levar 3 horas para descompressão”, lembra. “Muito surfista do Arpoador fez parte da equipe”, conta o carioca que veio a trabalhar na construção da plataforma da Petrobras na Bacia de Campos, logo em seguida, quando participou do movimento sindical para criação da entidade que representa a categoria.

Além deles, o engenheiro Carlos Roberto de Araújo compartilha seu encantamento pela construção, que também inspirou sua filha a seguir a carreira na Engenharia Civil, e a professora Ismênia Martins oferece uma análise crítica sobre o impacto da Ponte na cidade de Niterói e no estado do Rio de Janeiro. Com acesso gratuito, a Coleção Virtual 50 anos da Ponte Rio-Niterói, marca a preservação de um valioso acervo de histórias reais e vivências ligadas à Ponte, consolidando o projeto como um importante marco de memória coletiva.

Após descobrir esse tesouro da memória brasileira, a forma de olhar ou atravessar a Ponte Rio-Niterói jamais será a mesma.

Sobre a Idealização

Pas de Deux Projetos

Consultoria e gestão de projetos em cultura e educação, a Pas de Deux é especializada em curadoria e na utilização de leis de incentivo, conectando ideias, marcas e pessoas para gerar impacto social e cultural.

Patrocínio

O projeto é patrocinado pela Ecoponte, concessionária responsável pela administração da Ponte Rio-Niterói desde 2015, pertencente ao Grupo EcoRodovias, uma das maiores empresas de infraestrutura do Brasil.

www.ponte50anos.com.br/

Sobre o Museu da Pessoa

O Museu da Pessoa (museudapessoa.org) é um museu virtual e colaborativo fundado em São Paulo em 1991, com o objetivo de registrar, preservar e transformar histórias de vida de toda e qualquer pessoa em fonte de conhecimento, compreensão e conexão. O Museu da Pessoa conta com um acervo de mais de 18 mil depoimentos em áudio, vídeo e texto e cerca de 60 mil fotos e documentos digitalizados de brasileiros e brasileiras de todas as regiões, idades, classes e atividades. Desde seu início, sua plataforma virtual contabiliza mais de 2.500.000 acessos únicos.

Serviço:

“Ponte Rio-Niterói: histórias dentro da história” – Exposição que comemora os 50 anos da Ponte Rio-Niterói

Visitação: de 16 de novembro de 2024 a 11 de janeiro de 2025

Espaço Cultural dos Correios | Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 481.

Telefone: +55 21 2503.8550 | Visitas guiadas com intérprete de LIBRAS mediante agendamento prévio.

Dias e horários: Segunda a sexta, 11h às 18h e sábados, 13h às 18h

Classificação etária: Livre. Grátis.

Ficha técnica:

Produção: Pas de Deux Projetos

Pesquisa: N30Pesquisas e Letícia W. Magalhães

Consultoria: Carlos Henrique Siqueira / RIOCON Consultoria e Engenharia

Coordenação Técnica / Coleta de Depoimentos: Museu da Pessoa

Entrevistadores: Paula Ribeiro, Nataniel Torres e Lucas Torigoe

Edição de vídeo e legendagem: Alisson da Paz

Gravação e Retratos: Rafael Bacelar e Lucas Barreto

Expografia: Experimental Design

Comunicação Visual: Lado9 Publicidade

Edição de conteúdo: Gisele Pennella

Edição de texto: Letícia W. Magalhães

Produção Executiva: Gisele Pennella e Saturno Douglas

Assistente de Produção: Camila Rodrigues dos Santos

Coordenação de Comunicação: Claudete Cardenette Jensen

Realização: Pas de Deux Projetos

Patrocínio: Ecoponte