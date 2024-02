Espaço Cultural Circo Lunar promove formação em circo inédita na cidade de Mauá 

Até o dia 10 de março de 2024 (domingo), é possível se inscrever para participar do Programa Lunar de Iniciação Circense 2024, uma formação artística inédita na cidade de Mauá (SP) que será promovida pelo Espaço Cultural Circo Lunar (@espacocircolunar), que fica na Rua Otávio Polidoro, 11 A – Vila Assis Brasil, Mauá – SP, através do edital Proac 43/2023 – Formação/Realização de Cursos e Oficinas em Arte e Cultura.

O Programa Lunar de Iniciação Circense 2024 é a primeira formação artística e gratuita realizada na cidade de Mauá, voltada para artistas do circo e das outras artes cênicas. As modalidades oferecidas serão Acrobacia de Solo, ministrada por Jovani Almeida, Aéreos com Priscila Cereda, e Palhaçaria com Marcos Nascimento.

O programa será realizado de forma presencial durante os meses de Abril, Maio e Junho de 2024, com encontros às segundas, terças e quartas-feiras, das 09h às 12h e haverá um cabaré de finalização de curso no dia 07 de Julho.

As inscrições para participar da seleção são gratuitas, destinadas a pessoas jovens e adultas com idade a partir de 18 anos e podem ser feitas no link. É necessário preencher o formulário de inscrição e enviar uma carta de intenção (de até 30 linhas) ou um vídeo (máximo de 2 minutos de duração). O resultado da seleção será divulgado no dia 28 de Março, nas redes sociais do Circo Lunar e enviado por email.

Para quem estiver com questionamentos sobre o programa ou dificuldades tecnológicas para realizar a inscrição, haverá um plantão para solucionar dúvidas no dia 22 de Fevereiro, das 18h às 22h, no Espaço Cultural Circo Lunar.

Serão priorizadas as vagas para moradores de Mauá, ABC Paulista e Região Metropolitana. Além disso, 20% das vagas serão destinadas a PPI (pretos, pardos e indígenas) e 10% para público TT (travestis e pessoas transgêneras).

O projeto busca fomentar a formação circense profissional na região, além de promover um grande diálogo criativo entre artistas dessas cidades. Uma chance única de aprofundar conhecimentos e se preparar para ingressar no mercado profissional das artes.

Serviço: Programa Lunar de Iniciação Circense 2024

Sinopse: Formação artística de iniciação voltada para artistas do circo e das outras artes cênicas, que buscam aprofundar seu conhecimento e se profissionalizar no campo artístico. O programa visa preparar artistas para o mercado de trabalho, incluindo montagem de cenas, organização de uma apresentação final (Cabaré de Finalização) e o pós-evento. Modalidades: Acrobacia de solo, Aéreos e Palhaçaria.

Onde: Espaço Cultural Circo Lunar – Endereço: Rua Otávio Polidoro, 11 A – Vila Assis Brasil, Mauá – SP

Grátis

Vagas: 20 pessoas

Inscrições gratuitas: 01 de Fevereiro até 10 de Março de 2024

Público Alvo: pessoas jovens e adultas, a partir dos 18 anos, que desejam se aperfeiçoar nas artes circenses. Para pessoas interessadas em todas ou apenas uma das modalidades oferecidas.

Formulários de Inscrições: https://forms.gle/pt5ugE8FZkob9T36A

Avaliação das inscrições: 11 a 19 de Março de 2024

Resultado preliminar: 20 de Março de 2024

Entrevistas: de 21 à 27 de Março de 2024

Resultado final: 28 de Março de 2024 – Os resultados serão divulgados no Instagram do Espaço Circo Lunar @espacocircolunar e por e-mail.

Início das Aulas: dia 01 de Abril de 2024