Esfiha Imigrantes inaugura nova unidade no ABC

A Esfiha Imigrantes, tradicional restaurante árabe fundado em 1976, anuncia a abertura da quarta unidade, localizada em São Bernardo do Campo, a partir do dia 22 de outubro, terça-feira. A nova loja funcionará, inicialmente, no período noturno, das 17h30 às 23h, com atendimento no modelo presencial e delivery.

Com mais de quatro décadas de tradição, a Esfiha Imigrantes se destaca pela qualidade, com o uso de receitas familiares e, agora, amplia a atuação para atender à crescente demanda da região do ABC paulista. Recentemente, a empresa divulgou que alcançou a marca de 50 mil pedidos no iFood em apenas um mês.

O estabelecimento São Bernardo do Campo deve passar a operar também no horário de almoço após 30 dias da inauguração e representa mais um passo importante na trajetória de crescimento da Esfiha Imigrantes. “Com a inauguração da nossa quarta unidade, reforçamos o compromisso em levar a tradição e o sabor da culinária árabe para um número cada vez maior de pessoas”, afirma Filipe Bezerra de Mello, Diretor Executivo da Esfiha Imigrantes.

Futuro promissor e foco na expansão

Além do lançamento, a Esfiha Imigrantes planeja continuar expandindo a atuação em São Paulo e outras regiões. “Estamos muito animados com essa nova fase e confiantes de que a Esfiha Imigrantes se consolidará como uma referência gastronômica. Por isso, a quinta loja já está em nossos planos e pretendemos inaugurá-la logo”, acrescenta Mello.

O restaurante realiza, atualmente, todos os preparos dos produtos na matriz, localizada no Ipiranga. Entretanto, o Diretor ressalta que a companhia deverá aumentar o espaço de produção em breve, para garantir a qualidade dos produtos em todas as unidades: “Pretendemos criar uma cozinha central para otimizar a distribuição dos produtos e garantir que nossa tradição e qualidade sejam mantidas de forma consistente”.

Serviço

Inauguração Esfiha Imigrantes – São Bernardo do Campo

Data: 22 de outubro de 2023

Horário: 17h30 às 23h

Endereço: Avenida Lucas Nogueira Garcez, 626 – São Bernardo do Campo