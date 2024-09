Escritório Regional da Jucesp na ACISA amplia mix de serviços

Como forma de proporcionar maior celeridade e comodidade aos empreendedores e aos contadores, desde o último dia 16 de setembro, o Escritório Regional da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), instalado na sede da ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André, está autorizado a prestar novos serviços.

Entre eles está a análise de documentos de postos de combustíveis e de Sociedade Anônima (SA), como também arquivamento de balanço e de ata, alteração de endereço e objeto, aumento de capital e nomeação de diretoria.

Com a liberação dos novos serviços na ACISA, será possível reduzir o prazo de entrega de documentos de 10 dias para 24 horas. “Além de preços competitivos e havendo exigências documentais, o nosso associado ainda poderá contar com um atendimento diferenciado da equipe técnica”, explica Vannia Redoval, administradora do Escritório Regional da Jucesp de Santo André.

Há 26 anos, quando foi autorizado pelo então governador de São Paulo, Mário Covas Júnior, a ACISA passou a ser a primeira associação comercial do estado a contar com um Escritório Regional. Localizada no Espaço Empresarial Antonio Carlos Girelli, no andar térreo da ACISA, a Jucesp possui uma equipe especializada e qualificada para a análise de documentos e com prazo de até 24 horas para registro e entrega dos mesmos. Diariamente, são analisados cerca de 120 processos entre abertura, alteração e encerramento de empresas.