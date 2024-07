Escritores independentes de Ribeirão Pires realizam encontro com curador da FLIRP

Escritores e escritoras independentes de Ribeirão Pires realizaram encontro com o curador da FLIRP (Feira Literária de Ribeirão Pires) e também presidente da União Brasileira de Escritores, Ricardo Ramos Filho. O bate-papo ocorreu no CHL (Centro Histórico e Literário) Ricardo Nardelli, no Centro da Estância.

A conversa serviu para que Filho e os escritores pudessem trocar experiências editoriais. Um dos objetivos foi o presidente da União Brasileira de Escritores dar dicas de como os autores podem buscar uma editora para tentar publicar seus livros. Além dos cronistas da cidade, o bate-papo contou com a presença de professores de língua portuguesa da rede municipal.

“A ideia é falar sobre literatura. Sobre os escritores da cidade de Ribeirão Pires. É uma tarde para trocar experiências. Estou muito contente de estar aqui hoje e participar desse diálogo. É como se fosse um aquecimento antes de participar da FLIRP”, declarou Filho momentos antes de iniciar a roda de conversa.

O diálogo ainda teve espaço para que Filho pudesse falar um pouco da sua história na literatura. O escritor é neto de Graciliano Ramos, escritor e jornalista, autor de um dos maiores clássicos do País: Vidas Secas. O romance relata a vida de uma família de retirantes assolada pela seca, pela fome e miséria. A história foi escrita entre 1937 e 1938.

“O encontro vai servir para que os escritores do município, que já publicaram livros ou não, possam entender um pouco mais sobre o mercado editorial. A conversa também vai servir para falarmos um pouco sobre a FLIRP e também sobre Ariano Suassuna”, disse a orientadora educacional e coordenadora do encontro, Tatiane Ribeiro.

A FLIRP 2024 – Terceira edição da feira literária, a FLIRP tem objetivo de reunir escritores, editoras e entusiastas dos livros em uma feira que promete democratizar a literatura. Programada para ocorrer nos dias 31 de agosto e 1 de setembro, a FLIRP também presta homenagem ao mestre, escritor e filósofo Ariano Suassuna, conhecido pelos livros Auto da Compadecida, A Pedra do Reino e Uma Mulher Vestida de Sol.

O evento deve contar com rodas de conversa sobre o escritor e uma feira com livros e demais itens relacionados à literatura.