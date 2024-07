Escritora explica importância da diversidade e inclusão na literatura infantil

A literatura infantil é um universo mágico, capaz de transportar o leitor para mundos imaginários, despertar a curiosidade, estimular a criatividade e transmitir valores importantes. Além disso, ela pode desempenhar um papel fundamental na formação da identidade e autoestima das crianças, permitindo que elas se vejam refletidas nas páginas dos livros e se reconheçam como protagonistas de suas próprias histórias.

A falta de representação na literatura pode contribuir para a sensação de invisibilidade e desvalorização dessas crianças, afetando sua autoestima e motivação para continuar na escola. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2022, apontou que 42,9% dos alunos do ensino fundamental se declararam pessoas negras. Em 2023, o Ministério da Educação registrou que apenas 18,6% dos professores do ensino superior são negros. A escritora e ilustradora Helena DeLuca entende profundamente a importância de preencher essa lacuna e tem se dedicado a criar obras que abraçam a inclusão, diversidade e a autoestima, em todas as suas formas.

“Por muito tempo, a literatura infantil negligenciou a representação de diferentes grupos e experiências, deixando muitas crianças sem personagens reais com os quais pudessem se identificar. Isso não apenas limita sua capacidade de se conectar emocionalmente com as histórias, mas também perpetua a ideia de que apenas alguns tipos de pessoas são dignos de serem contados e celebrados”, afirmou a escritora.

A representatividade também é fundamental para a construção de uma sociedade mais inclusiva e respeitosa. Ao expor as crianças a histórias que abordam temas como diversidade, autoestima, inclusão e respeito, a literatura infantil pode ajudar a combater preconceitos e estereótipos. Para Helena, é essencial que as histórias sejam escritas e ilustradas por autores e ilustradores que representem e vivenciem as experiências que estão retratando. Isso garante que as vozes e perspectivas das próprias comunidades sejam ouvidas e respeitadas.

A literatura infantil tem o poder de moldar o futuro, e a representatividade é a chave para garantir que esse futuro seja inclusivo, diverso e igualitário. Ao criar histórias que refletem a multiplicidade da experiência humana, Helena DeLuca está pavimentando o caminho para uma nova geração de leitores que se veem como agentes de mudança, capazes de construir um mundo onde todos têm o direito de serem vistos, ouvidos e celebrados.

Sobre Helena DeLuca

Helena DeLuca é uma escritora e ilustradora brasileira, autora de livros infantis que abordam temas como inclusão, diversidade, bullying e autoestima. Seu trabalho enfoca a importância da representatividade na literatura infantil e busca criar histórias que refletem a multiplicidade da experiência humana. Helena acredita que a literatura infantil não é apenas um meio de entretenimento, mas um instrumento poderoso de educação social, capaz de moldar a autoestima e a identidade dos jovens leitores. Seus livros incluem ”A Bailarina Grandona” e “Diferentes mas iguais somos todos especiais (título ainda provisório)