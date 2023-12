Escritora cria perfis falsos para atacar autores, é descoberta e tem livro cancelado

A escritora americana de ficção científica Cait Corrain assumiu, em uma carta publicada nas redes sociais nesta terça-feira, 12, ter criado perfis falsos para atacar colegas no Goodreads, famoso site de avaliação de livros. A autora compartilhou um longo texto em que se desculpava e dizia enfrentar um episódio de depressão, alcoolismo e abuso de substâncias desde junho de 2022.

Segundo Cait, ela teria dado início a uma nova medicação em novembro deste ano e, no último dia 2, sofreu um “colapso psicológico”. Foi durante este período que ela usou seis perfis no site – dois deles, conforme o relato, foram criados durante uma rápida crise em 2022 – para promover seu próprio livro, diminuir a avaliação de outros autores e “deixar comentários que variaram entre maldosos e abusivos”.

Cait é autora de Crown of Starlight (Coroa da Luz das Estrelas, em tradução livre), que tinha o lançamento previsto para maio do próximo ano. Após o caso, a Del Rey Books, editora de livros de ficção científica pertencente ao grupo Random House, anunciou que o lançamento do livro foi cancelado e que não irá publicar nenhuma das outras obras do contrato com a escritora.

Segundo a autora, os ataques foram direcionados, até mesmo, a colegas que possuem livros publicados pela Del Rey. “Não tive a intenção de ser má com nenhum deles, isso foi apenas o meu medo fora de controle sobre como meu livro seria recebido”, disse.

Cait tentou encobrir o caso – descoberto pelos próprios usuários do Goodreads – por sentir pânico de que seu segredo fosse descoberto. “Eu traí a confiança da minha agente, da minha equipe de publicação, dos meus leitores, dos meus amigos, e traí os meus próprios valores mais profundos”, declarou.

Um dia antes da publicação da carta, Rebecca Podos, agente da escritora, anunciou que havia rompido a parceria com Cait. “Agradeço profundamente a paciência daqueles que foram diretamente impactados pelos acontecimentos da semana passada enquanto eu trabalhava em uma situação difícil”, escreveu ela em uma postagem no X, antigo Twitter.

Apesar de considerar que não estava sóbria e havia passado por uma crise psicológica na época em que realizou os ataques, a escritora disse assumir a responsabilidade pela “dor e sofrimento que causou”. Ela contou ter tirado um tempo offline antes da publicação da carta para se “sentir mais sóbria e ser completamente honesta com vocês e comigo mesma”.

Cait ainda anunciou que passará por um tratamento psiquiátrico intensivo e por uma reabilitação e, por isso, irá novamente deixar de usar as redes sociais. “Tudo o que posso fazer para seguir em frente é tentar viver a minha vida de uma maneira que mostre a vocês que essas palavras não são vazias”, concluiu.