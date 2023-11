Escritor ministra palestra para jovens na Fundação CASA de Diadema 

Os adolescentes que cumprem medida socioeducativa no centro de atendimento da Fundação CASA, em Diadema, assistiram na última quinta-feira (22), a uma palestra do escritor diademense, Alexandre Ribeiro. O escritor, cresceu na Favela da Torre, em Diadema, região metropolitana de São Paulo.

Alexandre compartilhou com o os internos sua trajetória no mundo da literatura e falou das conquistas alcançadas por meio da educação e do conhecimento, como uma bolsa integral para estudar literatura no Bard College Berlin, em Berlin, na Alemanha.

Ribeiro é autor do livro “Da Quebrada Pro Mundo”, seu segundo romance lançado recentemente, o autor também lançou “Reservado” (2019). Os dois livros abordam questões sociais, raciais e a vivência dos jovens periféricos.

O nome do seu segundo livro, Da Quebrada Pro Mundo, é também o nome da EdTech de impacto social onde Alexandre fornece aulas de inglês, com uma metodologia inovadora, para moradores da periferia e de todo Brasil.

Ao final do encontro, o escritor presenteou todos os adolescentes com um exemplar do livro “Da Quebrada Pro Mundo”.