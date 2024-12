Escritor de Ribeirão Pires celebra em livro infantil a cultura e os encantos da cidade

No último sábado (30), o escritor Rafael Marques e o ilustrador Gil Silva lançaram o livro infantil “As Belezas do Reino Encantado de Ribeirão Pires”, no Centro Histórico Literário Ricardo Nardelli (CHL). O evento, realizado no coração da cidade, foi marcado por programação envolvente, que incluiu uma sessão de autógrafos, bate-papo com o autor e momentos de interação com o público. Famílias, educadores, estudantes e apaixonados pela cultura local prestigiaram a iniciativa, que buscou destacar a importância de Ribeirão Pires como a “Pérola da Serra”.

“As Belezas do Reino Encantado de Ribeirão Pires” é muito mais do que um livro infantil. A obra explora os principais pontos turísticos e o rico patrimônio cultural da cidade através de uma narrativa poética e ilustrações vibrantes, cuidadosamente elaboradas para encantar leitores de todas as idades. Locais icônicos, como o Mirante de São José, são retratados de maneira lúdica, convidando o público a descobrir ou redescobrir as belezas da região.

Além disso, o livro presta homenagem à memória de Américo Del Corto, uma figura histórica relevante para o município. A presença da família Del Corto no evento reforçou a conexão emocional da obra com a comunidade local.

Durante o lançamento, Rafael Marques compartilhou o que o motivou a criar a obra: “Esse livro apresenta de forma poética alguns pontos turísticos da cidade de Ribeirão Pires. Escrever foi, para mim, uma maneira de agradecer e retribuir o carinho e acolhimento que Ribeirão Pires sempre teve comigo. Além disso, eu sou um grande admirador dessa cidade. Tive a pretensão de apresentar Ribeirão na perspectiva turística”, destacou.

Marques, que possui formação em Pedagogia, Filosofia e Letras, além de especializações em Educação Especial e Cultura Afro, possui seis livros publicados desde 2020. Já o ilustrador Gil Silva foi o responsável a dar emoção e dar vida visual à narrativa.

O Centro Histórico Literário Ricardo Nardelli (CHL), palco do lançamento, reafirmou seu papel como um espaço vital para a preservação e promoção da cultura local. O local tem se consolidado como um ponto de encontro para escritores, leitores e artistas, fortalecendo a identidade literária da região.

Além de promover o orgulho local, o livro busca incentivar o turismo em Ribeirão Pires, apresentando a cidade como um destino encantador para visitantes. “As Belezas do Reino Encantado de Ribeirão Pires” promete ser um marco na literatura infantil da região, servindo como um convite para que mais pessoas conheçam e valorizem a cidade.