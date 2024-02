Escrita pela alma, “Carta de Saudade (REBECA)” é o DNA da carreira de DEH

Os processos e consequências do fim de um relacionamento e a separação do seu primeiro filho, que marcam o início da nova fase do cantor e compositor mineiro DEH, chegaram às plataformas digitais no dia 2 de fevereiro. Com a visceralidade de um pai sem seu filho, a canção é o segundo lançamento do seu projeto, após retornar de Sydney (Austrália). Previsto para o primeiro trimestre de 2024.

Se já não tivesse motivos o suficiente para lançar essa canção, uma fatalidade assola a família.

Deborah, sua prima/irmã, em janeiro/24 recebeu em seus braços sua primeira filha, a Rebeca, que com 27 dias de nascida não resistiu e fez dos céus o seu quintal.

No dia da despedida, DEH entendeu o real motivo dessa canção, renomeando-a com o nome da querida (REBECA), uma homenagem à Deborah e todas as mamães que perderam seus filhos (as) na gestação ou após o nascimento.

Construída com um indie pop sensível, a convidativa sonoridade é inspirada em nomes como The 1975, Tuyo, Fresno e Cassiano; guiada pela melodia, essa profunda faixa reverbera as inquietações e vulnerabilidades de mães e pais em meio às etapas de superação.

“‘Carta de Saudade (REBECA)’ é o sentimento do bem mais precioso que o ser humano pode descrever,” descreve o cantor André Santos.

A composição, assinada por André Santos, tem Co-produção de Gui Vittoraci, Mix & Master de Jordan Macedo.

Ouça a música:

LETRA:

CARTA DE SAUDADE (REBECA)

Eu te olhei, dormindo em meus braços

O quanto eu chorei, por não estar ao seu lado

No peito guardei, sobraram os cacos

Não me perdoei por seguir sem teus passos

Aos poucos vou me levantando e aqui encontrando forças pra lutar

Eu vejo suas fotos e como está crescendo me esperando te encontrar

Eu tento na distância ser alguém que você possa sempre confiar

E os momentos que passamos são a base para me orientar e renascer, sim reviver.

Então, vai, voa pra longe daqui, que meu amor ele vai te alcançar.

Saiba que não, não seguirei sem você.

Nem esse universo, nem mesmo a morte me separa de ti.

Sobre DEH

André Santos (DEH) é natural de Belo Horizonte e constrói sua autenticidade ao misturar diversos estilos em um só. Do indie americano até o pop brasileiro, o cantor/compositor traz consigo uma forma concisa de impacto com suas canções todas em português e, ao mesmo tempo, abraça com sensibilidade temas urgentes do cotidiano.

Desde os 10 anos, iniciado na música, em sua igreja local, oriundo da periferia de Contagem – MG, DEH hoje, aos 35, não abre mão de enxergar no mundo a esperança de que seus filhos viverão dias melhores.

Rock, Rap e beats são os maiores aliados desse artista, buscando ser entendido, mais que ouvido, pelo maior número de pessoas ao redor do mundo.