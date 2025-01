Escorpiões no Brasil: Alerta sobre riscos e prevenção

Os escorpiões, pertencentes à classe dos aracnídeos e relacionados a aranhas e carrapatos, são criaturas peçonhentas que representam um risco significativo à saúde humana. Incidentes relacionados a picadas desse tipo de animal, evidencia a necessidade urgente de conscientização sobre os cuidados e a busca por assistência médica em caso de acidentes.

O tratamento adequado para picadas de escorpião é fundamental, uma vez que não existem provas científicas que comprovem a eficácia de remédios caseiros. Diante de uma picada, é imperativo que o paciente busque atendimento médico imediato, pois o soro antiescorpiônico está disponível exclusivamente nos hospitais integrados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

O aumento na população de escorpiões nas áreas urbanas é uma preocupação crescente. Esses animais se adaptam bem ao ambiente das cidades, especialmente em períodos quentes e úmidos como o verão, quando podem ser encontrados em esgotos e entulhos. Entretanto, sua presença pode ser notada durante todo o ano, inclusive no inverno.

Entre as várias espécies de escorpiões encontradas no Brasil, quatro se destacam como as mais comuns. A picada deste aracnídeo provoca dor imediata na maioria dos casos, acompanhada por sintomas como formigamento, vermelhidão e sudorese na área afetada. Após um período que varia entre minutos e horas, especialmente em crianças — que são mais suscetíveis ao envenenamento — outros sinais podem surgir, incluindo tremores, náuseas, vômitos e hipertensão.

Todas as espécies de escorpiões são venenosas; contudo, a gravidade dos efeitos varia conforme a quantidade e a toxicidade do veneno injetado. Estima-se que aproximadamente 87% dos acidentes não necessitam da administração do antiveneno. O tratamento com soro é uma medida adotada em casos mais graves e somente disponível em unidades hospitalares do SUS.

A prevenção é essencial para reduzir o número de acidentes envolvendo escorpiões. Esses animais alimentam-se principalmente de baratas e são frequentemente encontrados em locais com acúmulo de lixo. Embora não sejam agressivos por natureza, eles atacam apenas quando se sentem ameaçados. Para evitar encontros indesejados com escorpiões, recomenda-se:

Manter ambientes limpos e livres de entulho;

Fechar frestas e buracos onde os escorpiões possam se esconder;

Armazenar alimentos adequadamente;

Eliminar fontes de água parada que possam servir como abrigo.

O Ministério da Saúde adverte contra o uso de pesticidas para controlar a população de escorpiões em áreas urbanas. A eficácia desses produtos ainda não foi comprovada, além do risco potencial de forçar os animais a deixar seus esconderijos, aumentando assim as chances de picadas.