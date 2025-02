Escolinhas de futebol em São Bernardo têm inscrições abertas em 25 campos

Em valorização à prática esportiva na cidade, a Prefeitura de São Bernardo, governada por Marcelo Lima, abriu nesta terça-feira (11/2) as inscrições para as escolas de futebol de campo. A novidade em 2025 são os núcleos de futebol feminino em três campos da cidade (Orquídeas, Palmirinha e CREC Baetinha). No total, serão 25 núcleos.

Poderão se inscrever alunas e alunos nascidos entre 2009 a 2018 para os treinos que ocorrem de terça a sexta-feira, sendo dois treinos semanais para cada turma. “O futebol feminino é uma realidade no mundo e queremos fomentar também a modalidade em nossa cidade. Mais do que revelar craques de bola, nosso objetivo é a formação humana e cidadã das nossas crianças“, analisou o prefeito Marcelo Lima.

As inscrições e atividades são totalmente gratuitas. O cadastro é feito em duas etapas: a primeira on-line, e, após o envio do formulário, é preciso que o responsável compareça diretamente no núcleo escolhido entre os dias 18 e 21 de fevereiro para efetivar a matrícula conforme disponibilidade.

“Importante ressaltar que o aluno interessado deverá comprovar vínculo com a cidade de São Bernardo, sendo residente ou estudante. Podendo haver exceções para alunos que morem em divisas da cidade“, acrescentou o secretário de Esportes e Lazer de São Bernardo, Fran Silva.

Serviço

INSCRIÇÕES ESCOLINHAS DE FUTEBOL EM SÃO BERNARDO

Preenchimento do formulário no site: de 11 a 17 de fevereiro de 2025

Efetivação da matrícula no núcleo escolhido (presencial): para a matrícula é preciso que o responsável compareça ao local portando xerox do documento com foto do aluno, comprovante de residência e declaração escolar. (de terça à sexta das 9h às 11h; e das 14h às 17h).