Escolinhas de Futebol de Diadema inauguram temporada 2025 com foco no futebol feminino

A temporada 2025 das Escolinhas de Futebol de Diadema foi oficialmente inaugurada no sábado (8), com a realização do 1º Torneio Início. O evento aconteceu no campo do Piraporinha e reuniu cerca de 200 crianças, que participaram ativamente das atividades esportivas. O pontapé inicial foi dado com um jogo da turma do futebol feminino, marcando a inclusão e o incentivo às meninas no esporte.

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi, esteve presente e destacou a importância da iniciativa para a formação das crianças. “Temos aqui um caminho de transformação, onde as crianças não apenas praticam uma atividade esportiva, mas também desenvolvem disciplina, respeito e formação de caráter. Nosso compromisso é não apenas continuar com as Escolinhas de Futebol, mas também ampliar esse programa, beneficiando cada vez mais famílias e alunos da nossa cidade“, afirmou.

Também presente no evento o secretário de Esporte e Lazer, Jefferson Nogoseki, que ressaltou a importância da participação familiar na formação esportiva das crianças. “Estamos muito felizes com essa realização. O esporte tem o poder de educar e socializar. As escolinhas serão mantidas e aprimoradas, e também vamos investir mais no futebol feminino, incentivando a participação das meninas e ampliando as oportunidades para todos“, declarou.

Além dos jogos entre as crianças, houve atividades recreativas para toda a família, incluindo brinquedos infláveis e cama elástica. A Prefeitura de Diadema garantiu a participação de alunos de diferentes regiões, disponibilizando três ônibus para transporte e oferecendo lanche aos participantes.

As Escolinhas de Futebol de Diadema oferecem aulas gratuitas, com acompanhamento de técnicos e professores. As atividades acontecem em 12 campos espalhados pela cidade, promovendo o acesso ao esporte e incentivando valores fundamentais para o desenvolvimento das crianças e jovens do município.