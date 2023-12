“Escolhas”: Zé Neto & Cristiano consagram o álbum mais ouvido do Spotify Brasil em 2023

Um ano decisivo para Zé Neto & Cristiano. As melhores “Escolhas” levou a dupla ao topo e conquistou a primeira posição com o álbum mais ouvido do Spotify Brasil. O projeto gravado em janeiro deste ano contou com ingressos esgotados em São Paulo, as 19 músicas que compõem o “Escolhas” somam mais de 650 milhões de players na mesma plataforma.

Atualmente quatro músicas estão presentes no Top 100 da plataforma, “Barulho do foguete”, “Um mês e pouco”, “Pátio do posto” e “Oi balde” são os destaques que levaram o álbum audiovisual a conquistar o topo. Para se ter ideia do quão viral foi o projeto, a faixa “Oi balde” acumula sozinha mais de 212 milhões de players no Spotify.

“Escolhas” representou para Zé Neto & Cristiano o início de uma nova fase, em que a dupla passou a gerenciar a própria carreira e agenda de shows. Além de sentirem preparados para se tornarem empresários de outra dupla sertaneja “Bruno César & Rodrigo”, compositores responsáveis por grandes sucessos como “Estranho” de Marilia Mendonça, “Bloqueado” de Gusttavo Lima, “Paradigmas” de Jorge & Mateus e até mesmo o principal sucesso de Zé Neto & Cristiano em 2023, “Oi Balde”.