Escolas suspendem as aulas por causa de fogo e fumaça em cidade da Grande SP

Três escolas tiveram de suspender as aulas nesta quinta-feira (12) em Carapicuíba por causa do fogo e da fumaça que tomou parte da cidade da região metropolitana de São Paulo.

Um incêndio de grandes proporções em uma área de vegetação na rua Sônia atingiu parte da quadra da Escola Estadual Dona Maria Alice Crissiuma Mesquita, segundo a Secretaria Estadual da Educação.

Ninguém ficou ferido, mas alunos e funcionários acabaram retirados do local. As aulas serão retomadas nesta sexta-feira (13).

Próximo deste incêndio também fica a Associação Santa Terezinha, que mantém trabalhos assistenciais com crianças, adolescentes e idosos. O local não foi atingido pelo fogo.

Por causa da fumaça, a Prefeitura de Carapicuíba suspendeu nesta quinta as aulas nas escolas municipais de educação infantil Gente Miúda e Stella Maris.

A Defesa Civil do município e o Corpo de Bombeiros isolaram a área afetada perto das escolas. Ninguém ficou ferido e o fogo acabou extinto.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, 20 pessoas acabaram presas ou detidas em cerca de três semanas por serem suspeitas de participação em incêndios no estado de São Paulo.

Na manhã desta quinta-feira, um homem de 40 anos foi preso em flagrante após incendiar seu imóvel em Cunha.

Conforme a pasta da segurança, o suspeito também teria iniciado um incêndio em uma vegetação próxima ao imóvel, que não tomou grandes proporções em decorrência da intervenção dos bombeiros e da Defesa Civil.

Em outro caso, na madrugada de quarta-feira (11) um homem de 36 anos foi preso em flagrante por atear fogo em terrenos baldios na cidade de Pedregulho.

Às 19h40 desta quinta 19 municípios paulistas estavam com focos de incêndio, de acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil estadual.

As queimadas se concentravam em Bananal, Bebedouro, Bom Jesus dos Perdões, Brotas, Caconde, Campinas, Campo Limpo Paulista, Campos do Jordão, Itapecerica da Serra, Itápolis, Ituverava, Mairiporã, Mococa, Morro Agudo e Pontal, Pedregulho, São Carlos, São José do Barreiro e São Luiz do Paraitinga.

Ao todo, oito helicópteros do Comando de Aviação da Polícia Militar foram usados no combate ao fogo em várias cidades. O número é recorde, segundo a Defesa Civil –outros quatro aviões agrícolas também decolaram com a mesma missão nesta quinta.

Um dos helicópteros foi utilizado para tentar conter o fogo no Pico das Cabras, em Campinas. O observatório Jean Nicolini, que fica no local, estará fechado ao público ao menos até domingo (15).

“As condições atmosféricas geradas pelas recentes queimadas na região comprometem gravemente a visibilidade para observações astronômicas, tornando inviável a utilização dos equipamentos de observação”, afirma a Prefeitura de Campinas, responsável pelo local.

O fogo também atingiu o entorno de estradas, como o rodoanel, em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, e a rodovia Castelo Branco, em Itu.

O trecho entre os km 73 e km 80 da Rodovia Altino Arantes, em Salles Oliveira, acabou interditado devido a focos de incêndio.

As chamas ainda atingiram áreas de preservação ambiental, como um grande incêndio na Serra do Mursa, entre Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista.