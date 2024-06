Escolas Pueri Domus e Carolina Patrício se destacam no ranking individual do Pisa 

A Escola Bilíngue Pueri Domus (SP) e a Escola Carolina Patrício (RJ) – integrantes das Escolas Premium do Grupo SEB – se destacaram nas avaliações da última edição do PISA FOR SCHOOL (sigla em inglês para “Programa Internacional de Avaliação de Estudantes”). Seguindo o modelo da Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a Cesgranrio aplica anualmente avaliações que medem os conhecimentos de alunos de 15 anos de escolas públicas e particulares em leitura, matemática e ciências. Nessa idade, a escolaridade básica obrigatória termina na maioria dos países.

O desempenho dos estudantes brasileiros manteve-se estável nas últimas edições do Pisa, mas na parte inferior do ranking, com notas abaixo das médias dos países da OCDE. No entanto, individualmente, as notas das duas escolas superaram a colocação do Brasil e de países com tradição em educação, como Canadá, Holanda, Estados Unidos e Coreia do Sul.

Ensino de excelência

Na avaliação de matemática, o Brasil ficou na 65ª posição. Entretanto, a Escola Bilíngue Pueri Domus obteve 532 pontos, ficando entre as cinco melhores, superando a Suíça, o Canadá e a Holanda, que conquistaram 508, 497 e 493 pontos, respectivamente. No ranking de leitura, o Brasil ficou na 52ª posição, mas a escola de São Paulo conquistou 514 pontos, colocando-se entre as seis primeiras, à frente do Canadá, dos Estados Unidos e da Nova Zelândia. Já na avaliação de ciências, o Brasil ficou na 62ª posição, mas a Escola Pueri Domus obteve 510 pontos, ficando entre as dez melhores, superando a Austrália, a Arábia Saudita e a Argentina.

Os resultados individuais da Escola Carolina Patrício também foram bastante relevantes. Em matemática, com 504 pontos, a escola ficou à frente do Canadá, da Holanda, da Costa Rica e da Argentina. No ranking de leitura, a escola do Rio de Janeiro conquistou 493 pontos, superando a Costa Rica, a Colômbia, o Peru e Marrocos. Na avaliação de ciências, a Escola Carolina Patrício obteve 490 pontos, ficando à frente da Argentina, da Arábia Saudita e das Filipinas.

Segundo Lady Christina Sabadell, Head das Escolas Premium do Grupo SEB, esta foi a primeira vez que as escolas participaram das avaliações, e os bons resultados refletem o empenho diário das instituições em oferecer educação de qualidade comparável às melhores escolas do mundo. “Nossa metodologia de ensino é focada no contexto dos problemas contemporâneos, na qual os alunos estabelecem relações e pensam em soluções para as questões globais. Nosso currículo é bilingue e possui certificação internacional de alto rigor acadêmico. Além disso, nosso corpo docente é altamente qualificado e segue as diretrizes do setor de educação do Brasil e do mundo”, afirma.