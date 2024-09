Escolas preparam alunos para enfrentar problemas climáticos

A crise climática representa, sem dúvida, um dos maiores desafios contemporâneos. Por essa razão, escolas e educadores ao redor do mundo têm estimulado a promoção e o engajamento dos jovens acerca do tema. De acordo com um estudo da NASA, o Brasil pode ficar inabitável em 50 anos devido ao aumento constante da temperatura global. Esse cenário tem impulsionado escolas a incluir o tema das mudanças climáticas em seus currículos educativos. Exemplos dessa iniciativa são as Escolas Premium do Grupo SEB , Pueri Domus (SP), Sphere International School (SJC/SP) e Carolina Patrício (RJ), que se destacam por sua infraestrutura de ponta e metodologias de ensino inovadoras, preparando os alunos para se tornarem cidadãos globais, conscientes e aptos a colaborar.

Hélia Sanches, Diretora Geral das Escolas Carolina Patrício, destaca que a instituição capacita os alunos a conectarem o que aprendem sobre ciência e meio ambiente na sala de aula com projetos práticos desenvolvidos por eles mesmos. “Nossos estudantes estão conscientizados e envolvidos em estudos sobre o tema e atividades práticas. Temos grupos de alunos que realizam ações como a limpeza de praias e a promoção de iniciativas educativas. Essa abordagem inicial nos enche de orgulho e representa um passo significativo,” relata.

Currículo integrador

Especialistas em educação acreditam que um currículo escolar eficaz deve acompanhar as transformações globais e preparar os jovens para os desafios da sociedade. “Não se trata de responsabilizar as crianças pela resolução de problemas sociais, nem de eximir os governos e grandes corporações de suas responsabilidades. Ao contrário, é orientá-las para que não repitam os erros de gerações passadas,” reforça Hélia.

Christina Sabadell, Head das Escolas Premium do Grupo SEB, integrar a educação ambiental na escola é essencial para formar cidadãos conscientes e comprometidos com a sustentabilidade do planeta. A proposta pedagógica associa aulas teóricas com a prática, com investimentos em várias ações e projetos dentro e fora da unidade escolar, como hortas que visam ensinar os alunos sobre a agricultura sustentável e a produção de alimentos orgânicos, campanhas de reciclagem que ensinam a importância da coleta seletiva e reciclagem, promoção de trilhas ecológicas em áreas naturais que permitem a observação de diferentes ecossistemas e espécies, além de palestras e debates com ambientalistas sobre temas ambientais atuais, estimulando a reflexão crítica dos alunos sobre a importância da conservação do meio ambiente.

“Os jovens são o futuro e precisam vê-lo de forma positiva para si próprios. Dessa forma, a educação ambiental na escola é uma ferramenta poderosa para formar cidadãos conscientes e comprometidos com a sustentabilidade do planeta. Ao integrar práticas educativas e experiências práticas ao currículo escolar, é possível promover uma cultura de respeito e cuidado com o meio ambiente desde cedo”, finaliza Sabadell.