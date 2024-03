Escolas podem se inscrever na Olimpíada Brasileira de Matemática até sexta-feira (15)

As inscrições para 19ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) estão abertas até a próxima sexta-feira (15). Podem participar os estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. A competição científica reúne estudantes de todo o Brasil de instituições públicas municipais, estaduais, federais e privadas.

São duas fases com provas objetivas e discursivas. A primeira fase acontece no dia 4 de junho, com uma prova com 20 questões objetivas. A divulgação dos classificados para a segunda fase está prevista para 2 de agosto. A competição irá premiar 8.450 medalhas nacionais, sendo 650 de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze, além de 51 mil certificados de menção honrosa. Os premiados serão divulgados em 20 de dezembro.

Os ganhadores nacionalmente serão convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC) como incentivo e promoção do desenvolvimento acadêmico. A iniciativa oferece uma bolsa de R$300,00 aos participantes de escolas públicas que integram o programa.

Também concorrem à premiação os professores de Matemática de sala de aula dos alunos que participam da 2ª Fase. A premiação será de um diploma de homenagem e um livro de apoio para formação.

As provas são preparadas de acordo com o grau de escolaridade do estudante: Nível 1 (6º e 7º anos), Nível 2 (8º e 9º anos) e Nível 3 (Ensino Médio). Os alunos podem treinar com um banco de questões preparadas pela equipe da Olimpíada ou consultar as provas das edições anteriores disponíveis no site.

Inscrição

As inscrições são feitas exclusivamente pelas escolas que indicam o número de alunos participantes em cada nível através de um formulário disponível no site. No regulamento, os representantes das escolas vão encontrar todas as informações sobre condições, prazos, datas e regras previstas para participação na OBMEP.

Sobre a OBMEP

Criada pelo IMPA em 2005 e realizada com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), a competição é promovida com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC).A OBMEP contribui para estimular o estudo da matemática no Brasil, identificar jovens talentosos e promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento.