Escolas olímpicas: 11 unidades estaduais do ABC abrem a partir deste sábado (15) para aulas preparatórias

A partir deste sábado (15), 11 unidades da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) no ABC estarão abertas para o treinamento de futuros medalhistas de competições científicas. Mais de 1.200 estudantes da região se inscreveram no projeto Escolas Olímpicas. Nos encontros semanais, os alunos terão aulas preparatórias de matemática e suas tecnologias com professores da rede estadual.

As turmas são divididas em três grupos com 15 a 40 estudantes: Nível 1, com alunos dos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental; Nível 2, com alunos dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e Nível 3, com alunos das três séries do Ensino Médio. É possível que estudantes de outras unidades de ensino frequentem as Escolas Olímpicas.

“O projeto Escolas Olímpicas busca fortalecer a cultura das olimpíadas científicas no estado e proporcionar a estudantes talentosos um ambiente de aprendizado estimulante e competitivo. A expectativa é que essa iniciativa contribua para a formação de futuros talentos acadêmicos e impulsione a excelência no ensino público paulista”, diz o coordenador do projeto, Roberto Serra Campos Júnior.

Quem participa

Participam das aulas os estudantes medalhistas em edições anteriores de olimpíadas como a Omasp (Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais de São Paulo), a Obmep (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) e outras olimpíadas de conhecimento. Outra possibilidade é a opção do aluno interessado nas aulas e a anuência da escola e diretoria de ensino, de acordo com o grau de dedicação do aluno aos estudos.

A frequência dos estudantes do projeto será rigorosamente controlada. Caso um aluno falte três vezes consecutivas sem justificativa, ele será desligado do programa e sua vaga será oferecida a outro estudante.

Lista de escolas e cidades

Diadema

E.E. SYLVIA RAMOS ESQUIVEL

E.E. ANECONDES ALVES FERREIRA

Mauá

E.E. PROFESSORA THEREZINHA SARTORI

E.E. VISCONDE DE MAUÁ

Ribeirão Pires

E.E. PROFESSORA MARIA PASTANA MENATO

Santo André

E.E. DOUTOR GENEROSO ALVES DE SIQUEIRA

E.E. DOUTOR AMÉRICO BRASILIENSE

São Bernardo do Campo

E.E. SENADOR ROBERT KENNEDY

E.E. MARIA IRACEMA MUNHOZ

E.E. PROFESSORA CYNIRA PIRES DOS SANTOS

São Caetano do Sul

E.E. DONA IDALINA MACEDO COSTA SODRÉ