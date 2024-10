Escolas municipais realizam atividades especiais para a semana da criança

Com diversas atividades para festejar o Dia das Crianças, celebrado neste sábado, 12 de outubro, escolas que integram a rede municipal de ensino de Ribeirão Pires realizaram diversas atividades lúdicas junto de seus estudantes.

Dia do cabelo maluco, brinquedos infláveis, festa a fantasia e diversos passeios estiveram entre as diversas brincadeiras que os professores das unidades escolares selecionaram para divertir os alunos e alunas durante toda semana.

Na EM (Escola Municipal) Eng. Carlos Rohm I, por exemplo, os estudantes participaram de uma festa estilo “balada”, contando com a presenta até um dj, que animou o intervalo dos alunos. Com muita cantoria e dança, os pequenos se divertiram juntos dos professores.

Mas a diversão não para por aí. Ao longo de toda a semana, outras atividades ocorreram em outras escolas da cidade. Na EM Prof. Sebastião Vayego de Carvalho, os professores realizaram desfile do cabelo maluco, que foi um grande sucesso. Houve também festa a fantasia e muita comida gostosa, já que os estudantes puderam trazer prato de doce ou salgado para a festa.

Já na EM Maria Bernardete B. de Seixas, as crianças do Maternal I fizeram uma grande festa, em que parte dos pequenos exibiam cabelos exóticos e outra parte desfilaram com fantasias de heróis, personagens de games, dos quadrinhos. Na mesma unidade escolar, os professores fizeram os estudantes do Jardim I e II dançar ao som de muita música.

“Todas estas festas, estas atividades lúdicas também trazem aprendizado aos alunos. Coisas como socialização, interação estão em exercício em atividades como esta. As crianças tem que estabelecer relações ligadas à amizade, ao coleguismo. Isso ajuda no desenvolvimento social do estudante”, declarou Sheila Vale, coordenadora da escola.

Na EM Tia Mariinnha, os pequenos e pequenas participaram de contação de história, número musical e demais apresentações com o palhaço Chuleta, que arrancou gargalhadas de quem participou do encontro.

As atividades elaboradas pelos professores e coordenadores das escolas servem para dar aos estudantes opções diferentes de interação. As brincadeiras também cumprem papel de fazer das unidades escolares ambientes agradáveis, focando, além do fator pedagógico, no bem estar de todos os alunos.