Escolas municipais de São Caetano estão prontas para a volta às aulas em período integral

No próximo dia 5/12, segunda-feira, começam as aulas do Ensino Fundamental e Médio. Na terça (6/12) é a vez do retorno da Educação Infantil. É época de conhecer novos professores, novos colegas e, às vezes, até uma nova escola. Novos uniformes e materiais escolares acentuam o clima de novidade que deixa as crianças ansiosas para o primeiro dia de aula. Só as crianças? “Nós também!” – diz Maíra Damo Fornazieri, professora do Fundamental I da EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Luiz Olinto Tortorello, no Bairro Santo Antônio. A volta às aulas também é vivida com expectativa entre professores e funcionários, garante a educadora.

Maíra participou, nesta quinta-feira (1/2) da programação de acolhida que a equipe gestora da escola, liderada pela diretora Marselli Gonçalves, ofereceu ao seu corpo docente. Sob o tema “Seja Luz”, os professores fizeram uma espécie de Caça ao Tesouro, visitando as dependências da escola e refletindo sobre o trabalho por meio das mensagens deixadas com as “pistas”. Ao final do percurso, receberam uma lembrança de acolhida. A professora Maíra ficou até emocionada com o carinho: “Educação é algo muito sério. Falar de educação é falar de acolhimento. Esse retorno começou muito positivo. Vamos fazer o nosso melhor juntos!”, declarou.

Na semana passada, a Seeduc (Secretaria de Educação) organizou reuniões e capacitações para preparar a comunidade escolar para a volta às aulas que, neste ano, traz um aspecto inédito: a adoção do período integral em todas as escolas da rede municipal de ensino. Nesta semana, as escolas estão recepcionando os professores e tirando dúvidas dos pais. “Os pais nos procuram com diversos questionamentos e estamos abertos para esclarecer todas as questões”, destaca a coordenadora pedagógica Márcia Costa.

Uma das principais dúvidas é sobre a obrigatoriedade das atividades complementares que os alunos terão neste ano. E, sim, elas são obrigatórias. Mas, se o aluno tiver algum impedimento médico ou outra atividade importante que o impeça de assistir às novas aulas, os pais podem buscar a direção da escola e solicitar dispensa. Cada caso será analisado atentamente pela equipe gestora.

INTEGRAL

O aumento da carga horária é a grande novidade do ensino municipal neste ano. O tempo de permanência na escola passa de 25 para 35 horas semanais, a partir de dois modelos possíveis: 7 horas diárias (das 7h às 14h) ou 35h divididas na semana da seguinte forma: um dia todo na escola (por exemplo, das 8h20 às 18h20) e os demais no horário convencional. E as escolas tiveram autonomia para decidir o melhor modelo para a sua comunidade.

No período integral os alunos terão a oportunidade de desenvolver diferentes atividades complementares ao currículo regular. Graças à parceria da Seeduc (Secretaria de Educação) com a Secretaria de Esportes e Secretaria de Cultura poderão participar de oficinas esportivas e culturais no contraturno das aulas. Poderão ser oferecidas, por exemplo, oficinas de música, dança, fotografia, esportes coletivos, tênis de mesa, xadrez, tecnologia, conversação de inglês, desafios matemáticos e laboratório de ciências, entre outras opções. Os alunos deverão consultar na sua escola quais oficinas estão disponíveis.