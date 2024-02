Escolas Municipais de Iniciação Artística abrem inscrições para vagas remanescentes

A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) abriu inscrições on-line para novos alunos nascidos em 2018, 2017, 2016 e 2015 do curso regular para o ano letivo de 2024 das Escolas Municipais de Iniciação Artística – EMIAs, que ofertam atividades nas linguagens artísticas de artes visuais, dança, música e teatro. As vagas serão disponibilizadas por ordem de inscrição e os interessados podem se candidatar até 18 de fevereiro.

As inscrições on-line podem ser feitas até às 23h55 do dia 18 de fevereiro de 2024 no link indicado em cada unidade abaixo:

EMIA Brasilândia – Praça Benedicta Cavalheira, S/N – Brasilândia

EMIA Chácara das Flores – Estrada Dom João Nery, 3551 – Jardim Bartira

EMIA Perus – Rua Joaquim Antonio Arruda, 74 – Perus

Vagas

EMIA BRASILÂNDIA

Período matutino – 17 vagas – nascidos em 2018

Período vespertino – 11 vagas – nascidos em 2018

Período matutino – 02 vagas – nascidos em 2017

Período matutino – 04 vagas – nascidos em 2016

Período matutino – 10 vagas – nascidos em 2015

Período vespertino – 09 vagas – nascidos em 2015

EMIA CHÁCARA DAS FLORES

Período matutino – 09 vagas – nascidos em 2018

Período vespertino –14 vagas – nascidos em 2018

Período matutino – 10 vagas – nascidos em 2017

Período vespertino – 07 vagas – nascidos em 2017

Período matutino – 23 vagas – nascidos em 2016

Período vespertino – 19 vagas – nascidos em 2016

EMIA PERUS

Período matutino – 27 vagas – nascidos em 2018

Período vespertino – 36 vagas – nascidos em 2018

Período matutino – 13 vagas – nascidos em 2017

Período vespertino – 08 vagas – nascidos em 2017

Período matutino – 19 vagas – nascidos em 2016

Período vespertino – 13 vagas – nascidos em 2016

Clique aqui e saiba mais sobre o processo de inscrição e matrícula.