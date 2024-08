Escolas de São Caetano realizam projeto de educação ambiental organizado pelo IMT e Escola de Ecologia

Nesta segunda-feira (5/8), os alunos da EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Ângelo Raphael Pellegrino, localizada no Bairro Mauá, em São Caetano, chegaram em casa com histórias diferentes para contar. “Eu plantei esse pé de alface”, exibia o aluno Kaio Lúcio de Almeida, do 4º B. O colega do 4º C, Vicente Bezerra, também mostrava, orgulhoso, o vasinho com alface plantada por ele.

Os alunos dos 4ºs e dos 7º anos da escola participaram do Projeto Semear, desenvolvido por estudantes do Instituto Mauá de Tecnologia, com apoio da Escola Municipal de Ecologia de São Caetano do Sul. Além de aulas teóricas e práticas sobre plantio, eles também conheceram um minhocário e puderam até colocar os animaizinhos na mão, com muito cuidado e sob a supervisão dos universitários da Mauá.

“O objetivo do projeto não é que os alunos decorem conteúdos, mas que eles criem laços afetivos com o meio ambiente”, destaca a universitária Isabelle Carvalho, estudante do 3º ano de Design e atual líder do Projeto Semear. Ela conta que o projeto de educação ambiental está sendo desenvolvido, voluntariamente, por estudantes de diversos cursos.

Para embasar as aulas teóricas, os próprios estudantes da Mauá escreveram um manual didático, que recebeu a revisão técnica da Escola Municipal de Ecologia e será ofertado à escola. O minhocário também será doado, e enriquecerá o laboratório de Ciências da Pellegrino.

A diretora da Escola de Ecologia, Sonia Maria Montini, elogiou a iniciativa: “as aulas práticas estimulam os alunos a se interessarem ainda mais pelo tema. Eles aprenderam que as minhocas contribuem para a fertilização do solo, aprenderam a plantar e fizeram muitas perguntas. Fiquei até sem voz”, brincou.