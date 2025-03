Escolas de São Caetano promovem inclusão no Dia da Síndrome de Down

Esta sexta-feira foi dia de conscientização e fortalecimento de políticas de inclusão de pessoas com Síndrome de Down na rede de educação da Prefeitura de São Caetano do Sul. Várias escolas municipais realizaram atividades e dinâmicas para reafirmar a importância da integração das pessoas.

A data não foi escolhida por acaso. O 21 de março é Dia Mundial da Conscientização da Trissomia do Cromossomo 21 (T21), conhecida como Síndrome de Down. A data, reconhecida pela ONU (Organização das Nações Unidas), tem como objetivo ampliar a conscientização social e reafirmar a importância da inclusão das pessoas com T21 em todos os âmbitos da vida comunitária.

Várias escolas adotaram a campanha Lots of Socks, que estimula o uso de meias coloridas trocadas – desta forma, chama-se atenção para a inclusão. Na EME Alcina Dantas Feijão, no Bairro Mauá e de Ensino Médio, além do Lots of Socks, dinâmica foi realizada na quadra central da escola, com cartazes que reforçam a importância da inclusão. Afinal, pessoas com Síndrome de Down têm potencialidades que podem e devem ser exploradas – e o apoio coletivo é fundamental para que esses estudantes consigam atingir seus sonhos.

Atualmente a rede municipal de São Caetano conta com 252 alunos com deficiência intelectual, incluindo Síndrome de Down. E o NAEI (Núcleo de Apoio à Educação Inclusiva) da Secretaria de Educação oferece todo suporte para que esses estudantes frequentem diariamente a escola, que é o espaço de formação do cidadão. O NAEI atua de forma técnica, pedagógica e formativa, contribuindo para o fortalecimento das práticas inclusivas nas unidades escolares e garantindo que a rede municipal de Ensino esteja permanentemente alinhada às diretrizes contemporâneas da educação inclusiva.

CAMPANHA NACIONAL

Neste ano, a campanha nacional lançada pelos movimentos sociais que representam as pessoas com T21 traz como tema “Nenhuma decisão sem nós”. O mote convoca a sociedade a reconhecer a importância da participação ativa das pessoas com deficiência nos espaços de deliberação — sejam eles sociais, políticos ou relacionados à busca por autonomia. A mensagem reforça um chamado à escuta qualificada e à construção de ambientes que favoreçam o protagonismo, a representatividade e a corresponsabilidade cidadã.