Escolas de São Caetano fazem atividades com água para driblar onda de calor

As escolas municipais de São Caetano do Sul organizaram série de atividades durante a semana para que os alunos pudessem se refrescar em meio à onda de calor, que na cidade chegou a 34ºC nesta terça-feira (18/2).

A água foi a protagonista de uma série de brincadeiras e atividades lúdicas para refrescar e destacar a importância do recurso hídrico para o nosso planeta. Mais ações ao ar livre acontecerão nos próximos dias, seja nos parquinhos das escolas ou em parques municipais, já que a previsão é a de que a onda de calor prossiga pela semana.

Na EMEF Vicente Bastos, no Bairro São José, os alunos do 4º ano não escondiam a ansiedade minutos antes de as brincadeiras começarem. Avisados com antecedência pela direção escolar, foram à escola com sungas, biquínis, maiôs e brinquedos de água, como baldes e bexigas.

(Foto: Eric Romero/PMSCS)

Rafael Vicente era um dos primeiros da fila do pátio da escola. “Está muito calor nesses dias. Eu trouxe minha pistola de água para poder brincar com meus amigos”, disse ele, todo animado. Enzo Henrique era outro que estava ansioso pelas brincadeiras. “Não vejo a hora. Está muito quente e sei que vai ser muito divertido aqui.”

No pátio da EMEF Vicente Bastos, uma mangueira foi suspensa com dois jatos rotatórios de água. Quando as torneiras foram abertas, sobraram sorrisos. As crianças enchiam os baldes e os brinquedos d’água. Quando outra mangueira chegou ao pátio, mais alegria. Uma das coordenadoras da escola fazia jorrar a água para cima, para alegria de todos.

Depois, uma dinâmica uniu a água e o trabalho em equipe. As séries foram separadas em quatro filas e o objetivo era encher de água um recipiente. Cada aluno tinha que ir para o outro lado do pátio, molhar um pano e torcê-lo dentro do recipiente, que ficava do lado oposto. Ganhou a turma dos 4º C e 4º D.

Na EMEI Francisco Falzarano, no Bairro Boa Vista, a aposta incluiu dinâmicas de água nos brinquedos mais tradicionais. Um professor colocou água em uma bacia cheia de bolinhas de gel. Em outra área do pátio, copos, pratos e panelas de brinquedo também estavam lotadas de água. A festa foi garantida.

DICAS

Enfermeira da UBS Dr Angelo Antenor Zambom, no Bairro Boa Vista, Vanessa Montagna deu dicas de como as crianças podem aproveitar o dia mesmo com o intenso calor. “Hidratação é fundamental. Os pais precisam trazer seus filhos com garrafinha identificada”, disse Vanessa. “Roupas leves e cabelos presos também fazem muita diferença na redução da temperatura do corpo.”

Vanessa elogiou as escolas por brincadeiras ao ar livre em ambiente com cobertura ou perto de árvores. Também pediu que as crianças estejam com protetor solar e repelentes.