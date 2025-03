Escolas de samba do Rio são punidas em mais de R$ 800 mil

Na tarde desta quarta-feira, 5 de março de 2025, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) anunciou uma série de penalizações que impactarão algumas escolas de samba, momentos antes do início da apuração dos resultados das apresentações. A divulgação ocorreu no icônico espaço da Cidade do Samba, gerando expectativas entre os foliões e participantes.

As penalizações foram implementadas após a avaliação criteriosa das performances das escolas durante o desfile, onde irregularidades e descumprimentos de regras foram identificados. A Liesa, responsável por organizar e regulamentar o evento, reafirmou seu compromisso com a integridade do carnaval e a importância do cumprimento das normas estabelecidas.

As penalizações incluem desde descontos nas notas até advertências formais, dependendo da gravidade das infrações cometidas. A decisão tem como objetivo manter a equidade na competição e garantir que todas as escolas concorram em um ambiente justo.

A expectativa agora se volta para os resultados finais da apuração, que ocorrerão logo em seguida. A repercussão dessas penalizações pode influenciar não apenas a classificação das escolas envolvidas, mas também o clima geral do carnaval deste ano.