Escolas de futebol de Diadema estão com matrículas abertas

As matrículas ou rematrículas para as escolas gratuitas de futebol da Prefeitura de Diadema estão abertas até 27/1. Os interessados em uma das vagas das escolinhas devem ir até um dos 11 campos onde são realizadas as aulas, espalhados pela cidade toda, para fazer sua matrícula. Os endereços dos campos estão disponíveis no link https://linktr.ee/seldiadema e os atendimentos acontecem de terça a sábado, das 8h às 11h e das 13h30 às 17h.

Os documentos necessários para a matrícula são o original e a cópia da declaração escolar de 2024, RG do responsável e da criança ou jovem, comprovante residência e carteirinha de vacinação.

Em dezembro de 2023, as escolinhas de futebol atendiam cerca de 4,7 mil meninos e meninas, de 5 a 17 anos. Além das aulas gratuitas de futebol de campo, a ação da Secretaria de Esporte e Lazer tem o objetivo de contribuir para a formação cidadã, combate à violência, respeito à diversidade e inclusão social e permanência escolar.