Escolas de Diadema se mobilizam contra a dengue

A Prefeitura de Diadema está unindo forças com a população para combater a dengue e proteger a saúde de todos. E as escolas estão sendo envolvidas nessa importante ação, que compreende várias atitudes para evitar o nascimento e a proliferação do mosquito transmissor da doença, o Aedes Aegypti. Chamado de “Período de Combate Intensivo contra a Dengue”, todas as escolas da rede municipal da cidade estão sendo convocadas a promover ações pontuais para chamar a atenção do município para o tema. A iniciativa envolve professores(as), coordenadores(as) pedagógicos, diretores(as), membros da equipe escolar e estudantes.

Durante esse período, as escolas deverão incorporar o tema do combate à dengue em seus planejamentos pedagógicos, promovendo rodas de conversa, produzindo materiais informativos, gincanas, atividades lúdicas e de pesquisa. Deverão destacar e incentivar também a vacinação, estimulando a participação das crianças, estudantes e suas famílias nas campanhas de imunização, além de distribuir o material informativo (panfleto) que receberam da Secretaria de Educação. As crianças deverão ser envolvidas também em atividades de vistoria das dependências da escola, identificando e eliminando possíveis criadouros do mosquito. “Ao participarem dessa ação, nossos estudantes estarão aprendendo a identificar focos em suas casas e na comunidade, tornando-se multiplicadores das boas práticas de prevenção” opina Felipe Sigollo, secretário de Educação de Diadema.

Para Fernanda Mota, diretora do Departamento de Formação da Secretaria de Educação, esse é um momento em que devemos unir forças em uma ação imediata e coordenada contra a dengue, e a participação de cada escola é fundamental. “Nossas escolas, como centros de formação e disseminação de conhecimento, desempenham um papel crucial na conscientização e mobilização da comunidade contra a dengue. É em nossas salas de aula que temos a oportunidade de transformar informação em ação, cultivando uma cultura de prevenção e cuidado com a saúde coletiva.”