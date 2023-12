Escolas de Diadema iniciam reuniões de prestação de contas do PPP Participativo

Com a chegada do fim do ano, as diretoras das escolas municipais de Diadema promovem reuniões com os pais dos estudantes e a comunidade para uma assembleia de prestação de contas. A iniciativa está relacionada à construção do PPP (Projeto Político Pedagógico) Participativo, documento que norteia todas as ações escolares e estabelece metas com objetivo de definir as políticas públicas de educação, com a participação da comunidade e do conselho escolar. As reuniões ocorrem nas escolas entre 4 e 16 de dezembro.

Para a diretora do Departamento de Formação e Apoio Pedagógico da Secretaria de Educação, Aline Fernandes, as assembleias são fundamentais para a prestação de contas. “É nesse momento que fazemos um balanço e uma avaliação das metas estabelecidas para este ano, quais foram atingidas, quais não foram, e estabelecemos as bases para traçar as metas para o ano que vem, tudo de forma participativa”, explica. Aline destaca que todos da comunidade escolar podem participar. “As assembleias acontecerão na reunião de pais, e as escolas estão informando as famílias por meio de bilhete e nas redes sociais.”

O PPPP começa todos os anos com a leitura de mundo, em que todos os profissionais das 61 unidades escolares e creches conveniadas realizam a visita ao entorno da escola para conhecer a comunidade em que atuam. As escolas municipais da rede direta de Diadema realizam as assembleias e elaboram as metas para serem trabalhadas ao longo do ano letivo.

“O PPP Participativo dá as diretrizes para as ações das escolas, define metas e avalia os resultados alcançados com relação à aprendizagem dos estudantes da nossa rede, tudo de forma participativa, desde a elaboração até a execução e acompanhamento”, afirma a secretária de Educação, Ana Lucia Sanches. Passada essa fase, o próximo passo é o planejamento no retorno em 2024, com a definição das metas nos HTPCs (Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo) das escolas com a participação do conselho escolar e depois validadas em assembleia com toda a comunidade escolar.