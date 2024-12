Escolas de Diadema apresentam trabalhos pedagógicos no 4º Circuito Cultural

Encerrando mais um ano letivo, a 4ª edição do Circuito Cultural Professora Denise Fernandes Pereira, o maior evento da Educação de Diadema, ocupou no sábado (7/12) a Praça da Moça, o Centro Cultural Diadema e a Casa da Música, no Centro. Praticamente todas as escolas da rede municipal estavam presentes, mostrando à população as propostas pedagógicas desenvolvidas durante o ano para trabalhar em sala de aula com os estudantes. Além das tendas com exposições, oficinas e brincadeiras, quem foi ao evento pode ver apresentações de música, teatro de dança feitos pelos estudantes e professores em dois palcos.

O prefeito José de Filippi Junior esteve lá e foi homenageado pelos estudantes da EMEB Freitas Nobre, que cantaram várias músicas dedicadas a ele. Filippi participou também do cortejo que percorreu toda a praça, puxado pelos professores do Programa Diadema de Dandara e Piatã com apoio de membros da Lira Itinerante de Diadema. “Quero parabenizar todos os educadores por esse Circuito Cultural, pelos excelentes trabalhos expostos aqui, e também o programa Diadema de Dandara e Piatã, que foi reconhecido como melhor prática de alfabetização do Estado de São Paulo. O racismo e o preconceito têm que ser combatidos com programas como esse, para termos uma Diadema com mais alegria, diversidade e inclusão.”

Se depender da EMEB Dr. José Rodrigues Pinto, o desejo do prefeito se realizará. A escola apresentou o trabalho “Eu sou assim, viva a diferença”, desenvolvido em conjunto com as famílias dos estudantes entre 2 e 5 anos e que teve por objetivo fortalecer os vínculos entre as crianças, a escola e os familiares. “A partir da contação de histórias, as crianças, junto com seus familiares, criaram representações no papel ou bonecos com diferentes tons de pele e cabelo utilizando diversos materiais, como forma de se reconhecer e de aceitar as diferenças”, explica a diretora da escola, Joyce Rodrigues da Silva.

Já os estudantes da EMEB Rachel de Queiroz desenvolveram atividades relacionadas ao cuidado com o meio ambiente e combate ao desperdício de alimentos. A coordenadora pedagógica da unidade, Cristiane Pelizzer, conta que, durante visita ao entorno da escola, constataram que havia muito lixo, e aí surgiu a ideia de trabalhar com materiais recicláveis. “Construímos, junto com as crianças do 1º e 2º anos, jogos educativos usando materiais como garrafas pet e papelão, e eles prepararam receitas com alimentos que normalmente seriam jogados fora, como cascas de banana. O envolvimento deles foi incrível, fizeram até manifestação no bairro e a quantidade de lixo perto da escola diminuiu.”

Outra EMEB que trabalhou o tema ambiental e familiar foi a Dr. Átila Ferreira Vaz. A partir da leitura do livro “Robô Selvagem” de Peter Brown, os estudantes dos 4º e 5º anos foram estimulados a criar robôs com material reciclado e a debater temas como meio ambiente, sustentabilidade, família e solidariedade, entre outros. “Lemos o livro, assistimos ao filme com os estudantes e discutimos os temas com base na história, o que ajudou a ampliar a visão deles sobre meio ambiente e sentimentos humanos, trabalhando ao mesmo tempo o hábito de leitura, oralidade, interpretação de texto, criatividade e habilidades manuais”, explica o vice-diretor Marcos Reis.

A Educação Infantil também esteve representada no Circuito. A EMEB Albino de Freitas apresentou um trabalho em que crianças de 0 a 3 anos, a partir de cantigas de roda, fizeram animais usando materiais como papelão, caixas usadas e garrafas pet. “O foco pedagógico da atividade, que foi realizada durante o ano todo, é desenvolver a oralidade por meio do canto, a coordenação motora e a criatividade”, afirma a professora Kátia Kanai. Os resultados são comprovados por Gabrielle Silva de Almeida, mãe da Maitê e da Helena, de 2 e 4 anos. “Percebi que elas estão desenhando melhor, já aprenderam algumas letras do alfabeto e estão falando mais.” Já na EMEB Márcia Maria Rodrigues da Silva as crianças participaram de atividades com potes, tubos de papelão, macarrão e arroz, explorando diferentes texturas e criando outros objetos a partir desses materiais. “Eles podem criar e construir coisas por iniciativa própria, desenvolvendo a criatividade”, afirma Valdir Carvalho, diretor da escola.

Quem compareceu ao evento com os filhos aprovou o que viu. Josi Alves, mãe da Andressa, que está na Educação Infantil, e do Benjamin, que cursa o 4º ano do Fundamental, gostou das atividades com material reciclado porque “ensina as crianças a reutilizar e a construir seus próprios brinquedos”. Benjamin concorda: “aprendi que posso usar latas vazias pra plantar várias coisas e também fazer carrinho!”.

Ana Lucia Sanches, secretária de Educação, declarou que o Circuito Cultural é um retrato das propostas pedagógicas utilizadas no município nos últimos anos, baseadas na brincadeira, no jogo, na circularidade e nos princípios de uma educação cooperativa, colaborativa e antirracista que busca igualdade, solidariedade, respeito e afeto. “Celebramos também o encerramento dessa gestão com um momento de encontro de todas as escolas, estudantes e profissionais da educação em um ambiente comum e coletivo, selando o conceito maior que sempre norteou o nosso trabalho, que é a ideia de que educar e cuidar são atividades indissociáveis.”