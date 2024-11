Escola Vereda introduz o Jardim II: educação integral no último ano do ensino infantil chega para atender à demanda no ABC

“Preciso trabalhar o dia todo e não tenho com quem deixar meu filho no período contrário à escola”. Essa é uma dor comum dos pais brasileiros que vivem em uma realidade na qual somente 21% das matrículas da Educação Básica – que engloba a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio – é em período integral, segundo dados do último Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), realizado em 2023.

Para ajudar a diminuir esse problema, a Escola Vereda, consolidada como referência em ensino integral de qualidade a preço acessível, expande a sua atuação e anuncia a chegada do último ano da Educação Infantil, o Jardim II. Carinhosamente apelidada de Veredinha, a nova etapa chega nas unidades de São Bernardo do Campo e de Santo André após reestruturações físicas e pedagógicas realizadas para atender a uma demanda crescente de pais e responsáveis.

“Sempre tivemos muita procura por ensino infantil. Agora, consolidamos o trabalho de alfabetização e estamos muito animados para introduzir nossos conceitos, de forma lúdica e adaptada, desde o início da vida escolar dos nossos alunos”, comenta Arthur Buzatto, presidente e mantenedor da instituição.

Durante as 8 horas de permanência no ensino integral, as crianças contarão com alimentação planejada por nutricionistas e apropriadas para os 4 e 5 anos, faixa etária do Jardim II. No que diz respeito a matrizes curriculares, trabalharão através de projetos e ferramentas que incluem teatro, música, dança, artes visuais, habilidades para a vida e até mesmo programação.

A Veredinha se integra na metodologia prática e humanizada que norteia todos os demais anos educacionais na instituição. “Temos o estudante e sua excelência acadêmica como o foco e o centro do processo de aprendizagem. Todos os processos institucionais visam a esse fim e todas as equipes trabalham para atingir esse objetivo”, completa Buzatto.

Para trabalhar essa fase educacional, a escola contará com uma professora polivalente e uma assistente de ensino para cada turma, bem como um assistente volante para atender os estudantes em todas as necessidades fora da sala de aula. Houve investimentos na capacitação desses profissionais e na construção da matriz e projeto pedagógico, inclusive com assessoria externa. “Tivemos uma seleção cuidadosa no processo de entrada e na escolha de movimentações internas, além da constante formação teórica e prática pela qual todos nossos profissionais passam”, aponta Buzatto.

Com 50 vagas disponíveis em cada unidade, voltadas a crianças de 4 e 5 anos, a novidade se une ao maior sonho do grupo: a oferta de educação de qualidade, em período integral, com custo 70% menor do que a média do mercado. “Quando você olha para a educação do Brasil, o problema não é somente a qualidade, é o acesso. Temos centros de excelência, o problema é que são todos muito caros. Nosso sonho é equacionar as contas fazendo uma gestão responsável que possa cobrar um preço justo das famílias brasileiras, mantendo a qualidade do ensino”, finaliza o presidente e mantenedor da instituição.