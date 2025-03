Escola: uma história sobre educação, solidariedade e resiliência

Tradicionalmente comemorado no dia 15 de março, o Dia da Escola traz consigo profundas reflexões sobre a importância dessa instituição na sociedade e na formação do indivíduo adequadamente inserido nela. Tida como um ambiente propício para aprendizado e socialização, a escola ganha papel central no processo de formação de cidadãos conscientes, portadores de senso crítico e detentores de conhecimento que vão além das habilidades e competências dos maiores vestibulares do Brasil.

Em nosso país, em meados do século XVI (1549), como resultado da expansão comercial e cultural conduzida por Portugal, os jesuítas começaram a inserção de escolas na região da Bahia com o intuito de “civilizar” indígenas por meio da catequese. No processo, além da doutrina religiosa, os padres responsáveis ensinavam matemática, leitura, escrita e utilizavam recursos musicais e teatrais para consolidar o ensino de hábitos e costumes. Com a laicização do ensino no século XVIII, após a expulsão da ordem jesuítica do Brasil a mando do Marquês de Pombal, foram criadas escolas régias que baseavam os seus estudos em análises de humanidades, letras, gramática latina e retórica. No século XIX, em caráter universitário, as reformas promovidas por D. João elevaram o padrão do ensino no Brasil, abrindo espaço para um amplo estudo das Engenharias e Matemática, além das Artes e do Direito. Com o processo de democratização do ensino e as políticas instituídas no século XX, o acesso à educação ocorreu de maneira gradativa, tornando-se verdadeiramente público.

Mas em que trecho dessa linha do tempo inicia-se a tradição mackenzista? Temos por referência o ano de 1870, no contexto da imigração para o Brasil, com a chegada do missionário presbiteriano George Chamberlain e sua esposa, a professora Mary Ann Chamberlain, em São Paulo. Eles utilizaram sua residência para a concentração das primeiras crianças, sem distinção de sexo, credo ou etnia, todos na mesma sala. Nos anos que se seguiram, a estrutura foi ampliada sob o nome de Escola Americana. Posteriormente, houve a reformulação do espaço em Higienópolis, firmando a instituição como referência em São Paulo, o que atraiu a atenção do advogado americano John Theron Mackenzie, que deixou em testamento uma doação à Igreja Presbiteriana Americana para que se construísse no Brasil uma escola de engenharia. Dessa forma, tem início o nome utilizado até hoje: Mackenzie.

Independentemente da origem histórica ou do credo, na atualidade, a escola no Brasil e no mundo enfrenta grandes desafios para a manutenção de sua função e sagração na sociedade. Além das tecnologias que invadiram os diversos ambientes, a escola precisa gerenciar os impactos negativos das mazelas sociais que assolam as famílias no exercício de sua função. No século XXI, além de uma formação completa e bem estruturada nos diversos componentes, a escola viu-se responsável por zelar pela saúde mental de seus estudantes, sendo uma das habilidades centrais da BNCC, instrumentalizadas em competências socioemocionais, saúde e bem-estar e combate ao bullying. No processo de mudanças estruturais no tempo e no espaço, a escola atual é a mais completa, mas também a mais subestimada e desvalorizada devido aos fenômenos próprios do tempo, à ausência de políticas educacionais amplas, contínuas e eficazes, ao sucateamento do ensino público, à desvalorização dos profissionais da educação (fenômeno cultural) e à ausência de uma força motriz familiar para com a escola, o que contribui para o atual quadro, entre outros fatores.

As instituições de ensino em todo o Brasil e seus respectivos colaboradores seguem firmes no exercício de suas funções, ensinando, mostrando o mundo, criticando os sistemas, destrinchando problemas e propondo soluções viáveis. Por isso e por tudo o que somos e fazemos, feliz Dia da Escola.