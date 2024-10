Escola Superior do Instituto Butantan oferece curso online aberto sobre dengue

A Escola Superior do Instituto Butantan (ESIB) disponibiliza, a partir desta sexta-feira (4), o curso “Dengue, do mosquito ao diagnóstico”, voltado a graduandos e graduados com interesse no tema e principalmente aos profissionais da Saúde. A ESIB faz parte do Centro de Ensino do Instituto Butantan, órgão ligado à Secretaria de Estado da Saúde (SES) de São Paulo.

O curso “Dengue, do mosquito ao diagnóstico”, aborda desde as principais características do mosquito transmissor da dengue, particularidades sobre o vírus, sua replicação e o impacto negativo causado no organismo humano, até as formas de prevenção da doença, formas de diagnóstico e as vacinas.

“Sabemos que a prevenção da dengue depende do engajamento de toda a sociedade, por isso o Butantan quer ampliar para o maior número de pessoas a oportunidade de adquirir conhecimentos sobre essa doença e sobre os mosquitos transmissores. Este curso tem acesso livre, é autoinstrucional e a expectativa é que fique disponível por tempo indeterminado. Acreditamos que este será um importante serviço de utilidade pública”, destacou Rui Curi, diretor do Centro de Ensino e vice-diretor do Instituto Butantan.

Os docentes do curso são Dr. Lincoln Suesdek da Rocha, pesquisador do Laboratório de Parasitologia; Dr. Renato Astray, pesquisador do Laboratório de Multipropósito, e Dr. José Alfredo de Sousa Moreira, diretor médico de Desenvolvimento Clínico.

“Essa é uma grande oportunidade que o Butantan oferece ao público, por meio da ESIB, de forma gratuita e à distância. Esse curso é ministrado por especialistas do nosso instituto, que realizam pesquisas sobre o mosquito, sobre o desenvolvimento de novas estratégias de combate à dengue e sobre os estudos clínicos que o Butantan vem realizando nos últimos anos”, afirma Esper Kallás, diretor do Instituto Butantan.

Oferecido em ambiente virtual de aprendizagem (AVA), o curso pode ser acessado pela plataforma Moodle ESIB, por meio do link https://esib-ead.butantan.gov.br/ e conta com 13 aulas, divididas em três eixos temáticos: mosquito, vírus e doença. Com duração total de 20 horas, os participantes que alcançarem mais de 75% de aproveitamento nas avaliações receberão certificação diretamente pela plataforma.