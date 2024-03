Escola Segura: polícia prende suspeito com 300 porções de drogas durante operação em Campinas

Um homem, de 22 anos, foi preso em flagrante após a Polícia Civil encontrar 310 porções de drogas em uma casa na região da Cidade Satélite Íris, em Campinas, no interior de São Paulo, na segunda-feira (4). A prisão do suspeito ocorreu durante a nova fase da Operação Escola Segura. O imóvel, onde os entorpecentes foram encontrados, fica a 200 metros de uma escola infantil municipal da cidade.

O próprio indiciado levou os policiais até um armário, dentro de um cômodo da casa onde ele escondia as drogas. No total, 93 porções de cocaína, 123 de maconha e 94 de crack foram apreendidos, além de um revólver calibre .44, com quatro cartuchos deflagrados.

Na delegacia, o suspeito preferiu manter-se em silêncio, porém após a prisão dele, foi identificado que o estoque para o fornecimento de drogas estaria em outro local. No local, os agentes se deslocaram e encontraram mais entorpecentes e prenderam outro homem, de 27 anos, por tráfico.

As drogas e as armas foram apreendidas e encaminhadas para o Núcleo de Perícias Criminalísticas de Campinas. Os dois detidos foram levados à carceragem do 11° Distrito Policial.